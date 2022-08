In seguito all’avvio dello spegnimento della rete 3G da parte di TIM, l’operatore virtuale CoopVoce è rimasto l’unico (fra quelli che si appoggiano alla rete TIM) a non poter fornire ai propri clienti la tecnologia VoLTE (Voice over LTE) la quale permette di effettuare e ricevere chiamate su rete 4G. Ora sembra che anche CoopVoce sia intenzionata ad adeguarsi a tutti gli altri operatori, ma le operazioni per abilitare questa tecnologia richiederanno un po’ di tempo.

CoopVoce abiliterà il VoLTE entro il primo semestre 2023

I clienti dell’operatore CoopVoce dovranno attendere ancora alcuni mesi prima di poter sfruttare il VoLTE per effettuare chiamate con i propri dispositivi, stando infatti a quanto riportato sulla rivista mensile Informatore (mensile dedicato ai soci della cooperativa), l’operatore annuncia la futura implementazione della suddetta tecnologia consentendo così ai propri utenti di continuare la navigazione internet anche durante una chiamata (cosa che al momento non avviene a causa dello switch su rete 2G), nonché di beneficiare di una qualità audio superiore durante le telefonate.

Stando a quanto riportato nella rivista, CoopVoce implementerà il VoLTE entro il primo semestre del 2023, salvo eventuali cambiamenti o problematiche durante le operazioni; una volta concluse le procedure i clienti dell’operatore potranno dunque effettuare telefonate servendosi della rete 4G. Ovviamente per beneficiare di tutto ciò gli utenti dovranno aver attivato la relativa impostazione sullo smartphone (“chiamate VoLTE” per esempio, solitamente sotto rete e dati) ed essere in una zona con copertura 4G.

Ad onor del vero nell’articolo dell’Informatore viene citato anche il 5G, ma non vengono date informazioni sulle tempistiche di attivazione; è comunque un segno dell’impegno che l’operatore ha intenzione di portare avanti per migliorare sempre più i servizi offerti ai propri clienti.

