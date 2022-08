Il mese di settembre rappresenta tipicamente il momento dell’anno in cui gli studenti tornano tra i banchi di scuola e, per sottolineare questo momento, molti negozi, offline e online, e molti produttori lanciano nuove e interessanti offerte. Tra questi produttori rientra HONOR che ha lanciato le offerte “Back to School” sul proprio store online ufficiale.

Si tratta di offerte e promozioni che permetteranno di acquistare, con sconti fino al 40%, i più rilevanti dispositivi del produttore cinese, dagli smartphone ai wearable (come smartwatch e cuffie true wireless), passando anche per i notebook.

Le offerte HONOR “Back to school” arrivano sullo store ufficiale del produttore cinese

Per festeggiare l’arrivo del mese di settembre che porta con sé “tanta voglia di novità e di nuovi inizi”, il produttore cinese HONOR propone le imperdibili offerte e promozioni “Back to School ”su tantissimi prodotti del proprio catalogo.

Le promozioni, che sono già attive dallo scorso 26 agosto e che rimarranno attive fino al prossimo 25 settembre 2022 (anche se alcuni prodotti seguono tempistiche diverse), sono disponibili unicamente sul sito ufficiale del produttore cinese, ovvero hihonor.com, e consentiranno agli utenti di acquistare svariate tipologie di prodotti, dagli smartphone agli smartwatch, dalle cuffie ai notebook. Scopriamo le migliori offerte proposte in occasione del “Back to School”, suddivise per categoria di prodotto.

Smartphone HONOR tra le offerte “Back to School”

Sono tre gli smartphone che il produttore cinese propone in offerta all’interno della promozione “Back to School” sul proprio store ufficiale: tra le proposte troviamo il top gamma 2022 della casa, ovvero HONOR Magic4 Pro, e due dispositivi di fascia medio-bassa, HONOR X8 e il neonato HONOR X8 5G.

HONOR Magic4 Pro: 100€ di sconto e due omaggi

Il più potente smartphone del brand, venduto in Italia, basato sulla piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, supportata dalle tecnologie proprietarie GPU Turbo X e OS Turbo X per massimizzarne le performance, è indubbiamente uno smartphone Android completo e caratterizzato anche da un design simmetrico e abbastanza particolare (specie al posteriore) rispetto alla maggior parte degli smartphone della concorrenza. HONOR Magic4 Pro offre, inoltre, un ampio display OLED LTPO da 6,81 pollici, un comparto fotografico tra i più performanti della classe (almeno sulla carta) e una batteria che può essere ricaricata a 100 W (qua trovate la nostra recensione). In occasione del “Back to School” lo smartphone viene proposto al prezzo di 999,90 euro invece di 1099,90 euro: oltre allo sconto di 100 euro, sono inclusi nel prezzo (in bundle) uno smartwatch HONOR Watch GS 3 (valore commerciale di 219,90 euro) e le cuffie true wireless HONOR Earbuds 2 Lite (valore commerciale di 99,90 euro). L’offerta, che sarà valida fino al prossimo 31 settembre 2022, consente di risparmiare oltre 400 euro nell’acquisto di questi tre dispositivi.

Acquista HONOR Magic4 Pro in promozione a 999,90€ (con bundle) sul sito ufficiale del produttore

HONOR X8: 30€ di sconto

Arrivato in Italia lo scorso aprile, questo smartphone è basato sull’affidabile piattaforma Snapdragon 680 4G di Qualcomm e offre agli utenti un ampio display LCD da 6,7 pollici, quattro fotocamere posteriori e una batteria da 4000 mAh che, grazie al processore ottimizzato e poco energivoro, consente comunque di raggiungere un’autonomia soddisfacente (come sottolineato anche nella nostra recensione). In occasione del “Back to School” lo smartphone viene proposto al prezzo di 219,90 euro invece dei 259,90 euro di listino e l’offerta sarà attiva fino al prossimo 31 settembre 2022.

Acquista HONOR X8 in promozione a 229,90€ sul sito ufficiale del produttore

HONOR X8 5G: 20€ di sconto grazie ad un coupon

Annunciato poche settimane fa, questo smartphone guadagna il supporto alle reti 5G ma perde un sensore fotografico: al posto dello Snapdragon 680 4G, qua troviamo lo Snapdragon 480+ 5G (sempre di Qualcomm). In generale, lo smartphone risulta più compatto (display da 6,5 pollici) ma il design generale è pressoché invariato. HONOR lo propone in offerta lancio, fino al prossimo 8 settembre 2022, al prezzo di 249,00 euro invece dei 269,90 euro di listino, grazie ad un coupon dal valore di 20€.

Per conoscere tutti gli smartphone HONOR che rientrano nella promozione, vi rimandiamo alla pagina dedicata sullo store ufficiale del produttore cinese.

Wearable HONOR tra le offerte “Back to School”

Tra i dispositivi indossabili in offerta, spiccano due smartwatch e due cuffie true wireless, tra cui le più recenti HONOR Earbuds 3 Pro:

Altre offerte e maggiori dettagli sulla promozione

Oltre agli smartphone e ai dispositivi indossabili, il produttore cinese propone in offerta anche svariati accessori e molti dei suoi laptop della serie MagicBook; ecco alcuni esempi:

HONOR MagicBook X14 in promo fino al 31 settembre 2022: Al prezzo di 479,90€ invece di 749,90€ in bundle con le HONOR Earbuds 2 Lite Al prezzo di 679,80€ invece di 1049,80€ in bundle con HONOR Magic4 Lite 4G

in promo fino al 31 settembre 2022: HONOR MagicBook X15 al prezzo di 399,90€ invece di 649,90€ fino al 31 settembre 2022

al prezzo di invece di 649,90€ fino al 31 settembre 2022 HONOR MagicBook 15 in promo fino al 31 settembre 2022: Al prezzo di 599,90€ invece di 799,90€ in bundle con le HONOR Earbuds 2 Lite Al prezzo di 669,80€ invece di 959,80€ in bundle con HONOR Watch 2 Black

in promo fino al 31 settembre 2022:

Per conoscere tutte le offerte “Back to School” di HONOR, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale del produttore cinese, raggiungibile tramite il link riportato qui sotto.

Promo “Back to School” sullo store ufficiale di HONOR

Vi ricordiamo, infine, che la maggior parte delle offerte saranno valide fino alla parte finale del mese di settembre e, per completezza di informazione, sottolineiamo che sarà possibile effettuare gli acquisti sullo store hihonor.com in 3 rate, grazie al servizio messo a disposizione in collaborazione con Klarna.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartphone HONOR: la classifica di questo mese