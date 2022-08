Un audace youtuber è riuscito nell’impresa di trasformare il nuovo Samsung Galaxy Fold4 in un Windows Phone pieghevole. Allo stato attuale l’esperimento sembra riuscito abbastanza bene, sia dal punto di vista estetico che da quello della funzionalità complessiva.

Samsung Galaxy Z Fold4 diventa un Windows Phone pieghevole grazie al modding

Lo youtuber Mark Spurrell ha pubblicato un video in cui spiega come è riuscito a trasformare il suo nuovo smartphone pieghevole Samsung in un Windows Phone utilizzando una combinazione di due launcher Android e alcune routine modificate dell’assistente virtuale Bixby.

Il risultato è uno smartphone pieghevole che presenta gli iconici riquadri del defunto sistema Windows Phone di Microsoft quando il dispositivo è chiuso, mentre in posizione aperta il dispositivo sembra offrire il desktop di Windows 10.

Le tile sono abbastanza personalizzabili e possono essere spostate e ridimensionate, inoltre è possibile personalizzare anche i gesti per un rapido accesso a funzionalità come la fotocamera.

In posizione aperta Samsung Galaxy Z Fold4 presenta le scorciatoie e un menu di avvio che elenca tutte le app come in Windows 10, con i widget per l’orologio e il calendario in basso a destra, una scorciatoia per le impostazioni rapide comprimibile e un pannello completo per le impostazioni e le notifiche.

Lo youtuber fa notare che l’operazione “in stile MacGyver” è gravata più che altro dal continuo passaggio da un launcher all’altro, tuttavia ritiene che l’esperienza complessiva è risultata superiore alle sue aspettative e nemmeno eccessivamente instabile. A seguire trovate il video che mostra come lo youtuber ha effettuato l’ardita operazione di modding.

