Nella giornata di oggi, 24 agosto 2022, ha preso il via la nuova campagna promozionale online organizzata da Huawei sul proprio Store in vista del Back to School; i prodotti scontati sono tanti e vari e tutte le iniziative meritano di essere conosciute in maniera più dettagliata.

Il periodo è quello solito dell’ultima settimana del mese di agosto, che vede tante persone salutare le ferie e rientrare nella quotidianità fatta di studio e lavoro: come sempre, i produttori di tecnologia preparano offerte sui dispositivi che generalmente accompagnano gli utenti nello svolgimento di tali attività, come ad esempio smartphone, notebook e cuffie. Dopo aver visto poco fa le proposte di Xiaomi, passiamo ora a quelle di Huawei.

Promozione Back to School di Huawei Store: info e offerte da conoscere

Il Back to School del produttore cinese si svolge sul Huawei Store e tocca categorie come PC, smartphone, monitor e wearable (i.e. cuffie e smartwatch); insomma, tutto il necessario per tornare al meglio a scuola, all’università o al lavoro.

L’iniziativa promozionale ha preso il via oggi, 24 agosto, e giungerà al termine il prossimo 15 settembre e si compone di offerte esclusive, con garanzia di consegna rapida gratuita e possibilità di pagamento a rate a tasso zero. Nell’ambito del Back to School, sono previsti dei vantaggi esclusivi solo sui nuovi prodotti Huawei, gli utenti rientranti nella categoria degli studenti possono beneficiare di un coupon extra del 10% e in più ogni settimana, dal lunedì al mercoledì (dal 28 agosto al 30 settembre) sono previste offerte lampo della durata di 72 ore. In aggiunta a quanto detto, se siete nuovi utenti Huawei Store potete usufruire di uno sconto ulteriore: un coupon extra del 5% riconosciuto alla registrazione e sfruttabile su tutti i prodotti.

Flash Sale

Se per le nuove offerte lampo sarà necessario pazientare ancora qualche giorno, quelle già sfruttabili sono comunque numerose, le seguenti scadranno tra sole 6 ore:

Nuovi prodotti

Il nuovissimo Huawei MateBook 16s (versione i9 16GB + 1TB) viene venduto a 1.899 euro, ma nel prezzo include anche il monitor Huawei MateView (no wireless) del valore di 649,90 euro, inoltre permette di aggiungere in bundle il mouse Huawei Bluetooth Mouse a 9,90 euro, le cuffie Huawei FreeBuds SE a 34,90 euro o lo zaino HUAWEI Stylish Backpack a 29,90 euro. Ecco il link per acquistarlo.

Il monitor Huawei MateView SE è scontato del 5% (fino al 5 settembre) e costa così 199,90 euro in versione Vertical e 169,90 in quella Standard. Ecco il link diretto.

Il nuovo — costosissimo — pieghevole Huawei Mate Xs 2 rimane in preordine solo fino al 31 agosto permettendo di ottenere 100 euro di sconto versando un acconto di 10 euro (saldo rimanente 1.889,90 euro) e regala le cuffie Huawei FreeBuds Pro 2 Ceramic White (valore di 199,90 euro). Questo è il link da utilizzare.

Bundle esclusivi: laptop, tablet, monitor, smartwatch

Per quanto riguarda i laptop in promozione, è possibile aggiungere in bundle: Huawei Stylish Backpack a 39,90 euro, Huawei Mouse Swift a 9,99 euro e Huawei FreeBuds SE a 34,90 euro; tanti i modelli compatibili, tra cui anche Huawei MateBook D15 a 529,99 euro.

Bundle anche per i tablet, con possibilità di acquistare in abbinamento: Huawei Smart Magnetic Keyboard a 1,99 euro, Huawei M Pencil a 29,90 euro o Huawei FreeBuds SE a 34,90 euro. Tra i modelli compatibili anche Huawei MatePad Pro 12.6 a 579,99 euro.

Possibilità di acquisto in bundle pure per i monitor, con: Huawei Ultra-Slim Wired Keyboard a 19,90 euro e Huawei Wireless Mouse GT a 39,90 euro. Tra i modelli compatibili spicca Huawei MateView GT 34 Edizione Standard a 399,99 euro.

Se, invece, volete acquistare uno smartwatch in bundle, potete optare per Huawei Watch GT 3 Pro 46mm Light Titanium Strap a 399,99 euro o Huawei Watch GT 3 46 mm Brown a 269 euro con Huawei Strap a 1,99 euro e Huawei FreeBuds SE a 34,90 euro.

Offerte smartphone e altro

Tra smartphone e altri prodotti in offerta si segnalano:

Queste e tutte le altre offerte sono disponibili nella pagina ufficiale della promozione.

