Quasi ogni giorno il team di sviluppatori di WhatsApp rilascia nuove versioni beta per i dispositivi Android e per quelli iOS con piccole modifiche grafiche, nuove funzionalità o risoluzioni di bug, avendo come obiettivo principale quello di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più ricca e piacevole.

Ed è anche questa continua attività degli sviluppatori di WhatsApp una delle motivazioni dell’enorme successo di tale piattaforma di messaggistica istantanea.

Di tanto in tanto, da questo continuo lavoro di test emergono delle funzionalità “pronte” per essere messe a disposizione di tutti gli utenti e nelle scorse ore ciò è avvenuto per un nuovo filtro.

WhatsApp lancia il filtro “non lette”

Attraverso i vari canali social ufficiali di WhatsApp, infatti, nelle scorse ore è stata annunciata l’introduzione del filtro “non lette”, una soluzione studiata per consentire agli utenti di avere un controllo più elevato nella gestione delle loro conversazioni.

Ovviamente non si tratta di una funzionalità rivoluzionaria ma rappresenta, ad ogni modo, una piccola aggiunta che può rendere più immediata la ricerca di ciò che si desidera trovare, soprattutto nel caso in cui siano tante le conversazioni con messaggi ancora da leggere.

Questa funzione è già stata rilasciata e presto dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti.

Come provare le novità del servizio di messaggistica

Se desiderate provare in anticipo le novità di WhatsApp studiate per i dispositivi Android, potete farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, i quali possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Se invece volete provare in anteprima le novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione beta disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).

