A distanza di oltre un mese dal lancio di Nothing Phone (1) resta ancora alta la curiosità tra gli appassionati di tecnologia e gli addetti ai lavori per questo primo telefono della nuova azienda di Carl Pei.

Così come spesso avviene in occasione del lancio di un nuovo smartphone, anche per Nothing Phone (1) c’è stata qualche difficoltà iniziale ma di ciò probabilmente non c’è da stupirsi più di tanto, a maggior ragione se si considera che stiamo parlando del primo telefono realizzato da Nothing.

La scorsa settimana in Rete è nata una piccola querelle per quanto riguarda l’effettivo livello di luminosità massima che è in grado di raggiungere lo smartphone: il produttore, infatti, sostiene che Nothing Phone (1) sarebbe in grado di raggiungere una luminosità di 500 nit in condizioni standard e ben 1.200 nit durante la riproduzione di contenuti HDR.

Diversi recensori sul Web, tuttavia, hanno riscontrato che in nessuna circostanza lo smartphone è realmente in grado di raggiungere i 1.200 nit, fermandosi ad un valore di luminosità di picco di 700 nit.

Nothing Phone (1) e la luminosità del suo display

Ebbene, nelle scorse ore è arrivata una nota ufficiale di Nothing sulla vicenda:

L’hardware è in grado di raggiungere una luminosità di picco fino a 1.200 nit ma attualmente è limitato dal software a 700 nit. Questa decisione è stata presa per garantire un’esperienza utente equilibrata per quanto riguarda il calore e il consumo della batteria. Non vediamo l’ora di sentire i nostri utenti in merito e controlleremo attentamente i feedback per capire se questa soluzione debba essere modificata con futuri aggiornamenti software.

Stando a quanto è stato spiegato dal produttore, 0-500 nit è considerato l’intervallo normale per Nothing Phone (1) e 500 nit possono essere raggiunti in condizioni normali. La gamma di alta luminosità (ossia da 500 a 700 nit) si attiverà solo quando la modalità luminosità automatica è abilitata e il telefono è sotto una forte luce. La gamma da 700 a 1.200 nit, invece, è pensata per essere una modalità speciale che al momento non è disponibile a causa di limitazioni del software.

Forse il produttore avrebbe dovuto aggiungere questa precisazione in occasione del lancio dello smartphone e non puntare sul display da 1.200 nit, così da evitare ogni polemica.

Potrebbe interessarti anche: la video anteprima di Nothing Phone (1)