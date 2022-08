Da Google arriva una nuova interessante iniziativa dedicata agli utenti più creativi e in virtù della quale sarà possibile vincere un Google Pixel 6.

Si tratta in particolare di un contest a cui potranno prendere parte i residenti in Australia, Canada, Giappone, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti: per partecipare è sufficiente creare e inviare al colosso di Mountain View uno sfondo per gli smartphone della serie Pixel 6 (o generazioni successive).

In sostanza, lo sfondo deve tenere conto della fotocamera frontale posizionata il alto al centro sullo schermo di Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a (così come di Google Pixel 7 e 7 Pro) e “fonderla” nell’immagine.

Il team del colosso di Mountain View precisa che lo sfondo deve “celebrare la fotocamera frontale sulla parte anteriore di Google Pixel 6 e nasconderla in bella vista” e gli utenti potranno sfruttare sia un disegno che una foto di loro creazione, a condizione che si adatti al modello fornito da Google:

Per valutare gli sfondi creati da coloro che decideranno di partecipare al contest, il team di Google userà alcuni criteri come l’incorporazione della fotocamera frontale, l’idoneità a integrare gli elementi della schermata home e l’utilizzo di tutto lo spazio disponibile.

✨ Contest alert ✨

Make a little magic for a chance to win a #Pixel6!

Design or photograph a custom Pixel wallpaper and submit it by August 23rd.

Enter and agree to contest rules here: https://t.co/75xWBrXAc4 pic.twitter.com/OCpwDm7iQn

— Made By Google (@madebygoogle) August 10, 2022