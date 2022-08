YouTube cura da tempo un programma che consente ai titolari di una sottoscrizione YouTube Premium di provare delle nuove funzioni sperimentali e in questa sezione ha appena fatto la propria comparsa la novità “Pizzica per eseguire lo zoom”. Vediamo subito che cosa consente di fare.

YouTube Premium: “Pizzica per eseguire lo zoom”

Gli abbonati di YouTube Premium hanno la possibilità di sfruttare una serie di funzioni extra tutt’altro che irrilevanti, si pensi alla riproduzione in background oppure al download dei video per visualizzarli anche quando si è offline, o ancora alla rimozione degli annunci pubblicitari. Si tratta di chicche che arricchiscono palesemente l’esperienza d’uso del servizio, ma che non esauriscono i vantaggi della sottoscrizione: gli utenti Premium possono anche provare nuove funzioni sperimentali nell’ambito di un programma dedicato. Tali funzioni vengono rese disponibili solo per periodi di tempo limitati.

Alcune precedenti funzioni sperimentali sono poi entrate a far parte del funzionamento mainstream di YouTube, come nel caso della ricerca vocale o della gestione semplificata delle playlist. Ebbene, adesso si registra un nuovo arrivo nel programma ed è davvero curioso: “Pizzica per eseguire lo zoom” permette di sfruttare il pinch-to-zoom nel player video e di spostarsi a piacimento nella schermata ingrandita.

Come spiegato nella pagina dedicata, la funzione sarà disponibile solo fino al giorno 1 settembre 2022. Il funzionamento è spiegato in maniera estremamente semplice: “pizzica il video player con due dita per aumentare e diminuire lo zoom”.

Questa breve descrizione e la GIF dimostrativa rendono subito evidente come la funzione sperimentale sia pensata innanzitutto per quando il video è in modalità portrait; peraltro, la differenza di funzionamento con la gesture che permette semplicemente di riempire la schermata in modalità landscape è subito chiara.

Come aggiornare YouTube per Android

Se siete utenti YouTube Premium, potete provare la novità semplicemente entrando nella sezione dedicata ai vantaggi del vostro abbonamento. La versione più recente dell’app di YouTube per Android è disponibile sul Google Play Store tramite il badge sottostante.

