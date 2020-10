YouTube non rientra tra i prodotti di Google oggetto del più elevato numero di modifiche ma ciò non significa che il team di sviluppatori dedicato a questa popolare piattaforma non sia costantemente impegnato a studiare nuove feature attraverso le quali rendere l’esperienza offerta agli utenti più ricca e completa.

Una sorpresa per gli utenti YouTube Premium

Solo che da questo momento in poi soltanto gli utenti YouTube Premium potranno avere accesso in anticipo alle feature sperimentali, così come confermato dalla pagina dedicata sulla piattaforma di Google (ove si legge “Per un periodo di tempo limitato, gli abbonati a YouTube Premium possono provare le nuove funzionalità a cui stiamo lavorando”).

Si tratta di una novità piuttosto rilevante se si considera che fino ad oggi il colosso di Mountain View selezionava gli utenti a caso per eseguire il beta test delle nuove funzionalità prima di metterle a disposizione di un pubblico più ampio.

Ovviamente agli utenti Premium viene chiesto di condividere con il team di sviluppatori le loro impressioni ed i consigli, così da aiutarlo a rendere la piattaforma di condivisione dei video sempre migliore.

Non è chiaro quale sia il motivo per cui Google abbia deciso di apportare tale novità, forse l’obiettivo è quello di invogliare le persone ad abbonarsi oppure ritiene che chi ha fino ad ora testato le funzionalità sperimentali lo ha fatto con scarso interesse.

Solo tre funzionalità in test

Tra le funzionalità sperimentali al momento disponibili vi sono la possibilità di cercare video su Chrome attraverso il supporto vocale, la possibilità di guardare video dalla schermata home di iOS 14 e la possibilità di filtrare gli argomenti sulla schermata iniziale in 3 nuove lingue (spagnolo, francese e portoghese).

Ricordiamo che YouTube Premium è un abbonamento mensile che offre agli utenti un’esperienza senza pubblicità, oltre alla possibilità di scaricare i video, di usufruire della riproduzione in background e di sfruttare le potenzialità del servizio YouTube Music Premium.

Gli utenti possono registrarsi per ottenere un periodo di prova gratuita di due mesi, con la possibilità di recedere dal servizio o di continuare ad usufruirne anche successivamente pagando un canone mensile (pari a 11,99 euro):