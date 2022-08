OnePlus 9 5G non è esattamente lo smartphone più recente arrivato sul mercato, ma di colpo — a oltre un anno e mezzo dalla sua presentazione — ha riguadagnato appeal grazie ad un’offerta particolarmente interessante: in questo momento, è possibile acquistarlo su Amazon al prezzo più basso mai raggiunto.

Questo rovente mese di agosto si è aperto con una sfilza di ghiotte offerte per smartphone Android su Amazon, con un’ampia varietà di scelte disponibili: Xiaomi 12 è tornato al prezzo del Prime Day; Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro stanno già sfruttando l’approdo in questo nuovo canale di vendita per farsi conoscere a suon di offerte; per gli utenti alla ricerca di uno smartphone valido ma meno costoso, infine, l’occasione risponde al nome di OnePlus Nord CE 2 5G.

OnePlus 9 5G in offerta su Amazon: prezzo minimo storico

Con questa nuova offerta rimaniamo in casa di OnePlus: nel 2022, il produttore cinese ha fatto succedere OnePlus 10 Pro (ecco la nostra recensione) all’ottimo OnePlus 9 Pro, tuttavia finora ha lasciato il meno costoso OnePlus 9 5G senza un erede. Quest’ultimo, di conseguenza, rimane tuttora il più recente smartphone di fascia alta del brand (OnePlus Nord 2T è ovviamente più recente e non è esattamente economico, ma appartiene comunque ad una fascia di prezzo più bassa). Nell’ultimo anno e mezzo il mondo degli smartphone Android ha ovviamente accolto tantissimi modelli concorrenti più nuovi e ciò ha fatto fisiologicamente diminuire l’appetibilità di OnePlus 9 5G, che però è appena tornato a battere un colpo grazie ad un’offerta che dà una notevole sforbiciata al listino ufficiale.

Nel momento in cui scriviamo, il taglio di memoria top di OnePlus 9 5G è acquistabile su Amazon a poco più di 500 euro, ma procediamo con ordine. Innanzitutto, va detto che il modello in offerta è OnePlus 9 5G nel taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di storage e nella sola colorazione Viola (Winter Mist). È importante sottolineare che si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, con tutto quello che ne consegue sia in termini di assistenza post-vendita che di spedizione Prime inclusa nel prezzo per i clienti abbonati (potreste avere il nuovo smartphone tra le mani già domani).

In secondo luogo, va detto che il prezzo proposto è di 577,05 euro, comunque più basso del 20% rispetto al listino (719 euro), ma è grazie al coupon dedicato che avviene la svolta: Amazon permette di tagliare altri 70 euro dal prezzo finale, che così facendo scende a 507,05 euro, il più basso mai raggiunto da OnePlus 9 5G su Amazon.

Applicare il coupon è semplicissimo: non bisogna fare altro che recarsi nella pagina del prodotto e spuntare la relativa casella visibile al di sotto del prezzo di vendita: lo sconto verrà applicato direttamente al checkout. Se siete interessati all’acquisto, il consiglio è quello di affrettarvi: lo sconto sarà “Valido fino al 7 agosto 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili”. Ecco il link per cogliere al volo questa ghiotta occasione:

OnePlus 9 5G: recap

Dal momento che lo smartphone è stato annunciato a marzo 2021, un ripasso della sua scheda tecnica può sicuramente tornare utile:

schermo Fluid Display AMOLED 20:9 da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel e 402 ppi), refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10+, sRGB e Display P3; luminosità massima di 1.100 nits;

SoC Qualcomm Snapdragon 888; sistema di raffreddamento a camera di vapore con strati di grafite e rame;

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1 non espandibile;

connettività, 5G (NSA/SA), 4G/VoLTE, Wi-Fi 6 AC/AX, Bluetooth 5.2 con aptX & aptX HD, LDAC e AAC, GPS a doppia banda, GLONASS, Galileo, BeiDou, NFC, USB Type-C 3.1;

sensori: accelerometro, compasso, barometro, bussola, luminosità, prossimità, impronte digitali in display, giroscopio;

Android 12 con interfaccia utente OxygenOS 12;

dual SIM, altoparlanti di sistema stereo con equalizzazione Dolby Atmos, codec audio Qualcomm WCD9385, motore per la vibrazione aptica;

tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 1/1,43″ Sony IMX689 da 48 megapixel (f/1.8) stabilizzato elettronicamente (EIS) con focale equivalente 23 mm; sensore ultra grandangolare da 1/1,56″ Sony IMX766 da 50 megapixel (f/2.2) con focale equivalente 14 mm; lo stesso sensore è in grado di catturare macro fino a 4 cm dal soggetto; sensore monocromatico da 2 megapixel; registrazione video in 8K a 30 fps, in 4K a 30 o 60 fps, in 1080p fino a 240 fps, super slow motion in 720p fino a 480 fps; stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS); tre i microfoni dedicati alla cattura dell’audio;

fotocamera frontale Sony IMX471 da 16 megapixel (f/2.4) con messa a fuoco fissa e stabilizzazione elettronica (EIS);

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata Warp Charge 65T a 65 watt, ricarica wireless a 15 watt Qi;

dimensioni di 160 x 74,2 x 8,7 mm e peso di 192 grammi.

