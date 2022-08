Xiaomi 12 uno smartphone Android di fascia alta, svelato in Cina il 28 dicembre 2021 e per l’Italia a marzo 2022 assieme a Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X. È il modello intermedio della gamma che punta molto sul rapporto qualità-prezzo offrendo un chipset Snapdragon 8 Gen 1, un display OLED e tre fotocamere posteriori, il tutto in un dispositivo dalle dimensioni compatte.

Questo smartphone Xiaomi ora è ancora più appetibile, poiché al momento è acquistabile su Amazon al prezzo del Prime Day, ossia con uno sconto del 19%.

Xiaomi 12 è in offerta su Amazon con uno sconto di 150 euro

Lo smartphone Xiaomi 12 attualmente in promozione su Amazon è il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna nelle colorazioni Gray, Blue o Purple e può essere acquistato al prezzo di 649,90 euro anziché 799,90 euro.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con spese di spedizione incluse nel prezzo e consegna stimata entro qualche giorno dall’acquisto.

Tra le principali caratteristiche di Xiaomi 12 segnaliamo uno schermo OLED da 6,28 pollici con risoluzione Full HD (2400 x 1080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, SoC Snapdragon 8 Gen 1, 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1 a seconda delle configurazioni.

Xiaomi 12 è dotato di un set di tre sensori posteriori: il principale da 50 megapixel con un sensore da 1/1.56″ Sony IMX766, il grandangolare è da 13 megapixel, mentre il sensore da 5 megapixel è dedicato agli ingrandimenti (2x ottico) e alle macro. La fotocamera frontale è da 32 megapixel.

La connettività include Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 E (fino a 3,6 Gbps), 5G SA/NSA, 4G/LTE, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e porta USB C. Altre caratteristiche interessanti sono rappresentate dal lettore di impronte integrato nello schermo e dalla batteria da 4500 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata da 67 W e wireless da 50 W. Qui sotto trovate il nostro video confronto con Xiaomi 12X.

Se ritenete che lo smartphone Xiaomi 12 faccia al caso vostro potete approfittare dell’ottima occasione su Amazon utilizzando il link sottostante, dove potete controllare tutti i dettagli dell’offerta prima che le scorte si esauriscano.

