Che siate alla ricerca di uno smartphone di fascia media, da poca spesa tanta resa, o uno di fascia alta, oggi 31 luglio c’è una proposta OnePlus adatta a tutti. In super offerta infatti non c’è solo l’ultimo arrivato, OnePlus 10 Pro, ma anche il best buy del 2021: OnePlus Nord 2 5G, entrambi in versione da 8-128 GB.

Doppia offerta per OnePlus Nord 2 5G

Partiamo dallo smartphone più economico: OnePlus Nord 2 5G, tuttora uno smartphone attuale, visto che ha solo un anno sulle spalle, e non si differenzia poi troppo dal modello successivo, ossia il 2T. Mette a disposizione un display Fluid AMOLED 20:9 da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz, ma anche un SoC MediaTek Dimensity 1200-AI a 6 nm, accompagnato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Per quanto concerne il comparto fotografico la casa cinese ha pensato a una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e monocromatico da 2 MP, ma anche a una fotocamera anteriore da 32 MP per selfie e videochiamate. A livello di connettività lo smartphone lascia indietro solo il jack audio da 3,5 mm, assente, mentre sono disponibili 5G SA/NSA, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida cablata Warp Charge da 65 W.

OnePlus Nord 2 5G ha fatto il suo debutto a fine luglio 2021 al prezzo consigliato di 399 euro (12-256 GB), ma ora potete acquistarlo con uno sconto di 211 euro grazie alla combinazione dell’offerta in pagina e il coupon da applicare in pagina di 70€.

Acquista OnePlus Nord 2 5G 12-256 GB su Amazon a 288,60€ invece di 499€

In super sconto anche il top di gamma OnePlus 10 pro

Se invece siete alla ricerca di qualcosa di più in super offerta c’è anche il recentissimo OnePlus 10 Pro, uno smartphone che si può definire tranquillamente un top di gamma avendo a disposizione caratteristiche tecniche di livello come il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il display LTPO2 Fluid AMOLED da 6,7 pollici, 3 fotocamere di cui un da 48 megapixel standard, un 50 megapixel ultra grandangolare e 8 megapixel con zoom ottico 3x e ampia batteria con ricarica rapida a 80W cablata e 50W wireless.

È arrivato sul mercato nella versione da 8-128GB al prezzo di 919 Euro ed oggi, potete portarvelo a casa a ben 225 Euro in meno, ovvero 693,08 Euro grazie allo sconto e al coupon da applicare in pagina di 50 Euro.

Acquista OnePlus 10 Pro 5G 8-128 GB su Amazon a 693,08€ invece di 919€

Potrebbe interessarti: Recensione OnePlus Nord 2 5G