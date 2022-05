Il widget At a Glance della serie Google Pixel potrebbe presto ricevere una nuova funzionalità per il campanello Nest Doorbell.

Scavando nel codice contenuto nell’APK del widget, il team di 9To5Google ha trovato degli indizi che suggeriscono che a breve gli utenti Pixel potrebbero ricevere notifiche migliorate relative alle consegne di pacchi individuate dal campanello smart di Google.

Attualmente la videocamera di Nest Doorbell, in combinazione con un abbonamento Nest Aware, è in grado di rilevare diversi tipi di movimenti come la consegna di un pacco ed è possibile accedere al video della consegna dall’app Google Home, tuttavia la consegna non viene notificata.

La videocamera può rilevare anche quando un pacco è stato è stato rimosso per scoraggiare i pirati del portico.

Il widget At a Glance presto potrebbe avvisare delle consegne di pacchi visualizzate da Nest Doorbell

Le stringhe individuate nel codice del widget rivelano che Google sta sperimentando una nuova opzione che si riferisce alla notifica di consegna dei pacchi e menziona un generico campanello.

Dato che la stringa non contiene esattamente “Nest Doorbell”, è possibile che la funzionalità sia destinata anche a campanelli smart di altri produttori.

Negli ultimi mesi, culminati con Feature Drop di marzo, il widget At a Glance ha costantemente ricevuto nuove funzionalità, dagli avvisi di terremoto alle informazioni sui dispositivi connessi.

A giudicare da questo ultimo test, sembra che Google non abbia ancora finito di espandere le capacità ambientali dei propri smartphone.

