Il team di sviluppatori di Google il mese scorso ha aggiornato il Widget At a Glance, introducendo i promemoria per la torcia e gli avvisi per il campanello della gamma Nest ma pare che nei programmi del colosso di Mountain View vi sia un’altra importante novità: ci riferiamo a una funzionalità “Cross Device Timer“, che dovrebbe essere capace di integrarsi con Google Home.

Al momento At a Glance mostra le informazioni su timer e cronometro dall’app Orologio. Nell’angolo in alto a sinistra della schermata di blocco e di quella iniziale c’è un conto alla rovescia in tempo reale che apre semplicemente l’applicazione nel momento in cui viene toccato.

Ecco come si arricchirà At a Glance

Stando a quanto è stato scoperto dallo staff di 9to5Google analizzando il codice della versione 13.26 beta di App Google, il team di sviluppatori è al lavoro su una nuova funzionalità. Ecco due stringhe:

<string name=”ambient_settings_cross_device_timer_toggle_title”>Cross Device Timer</string> <string name=”ambient_settings_cross_device_timer_toggle_subtitle”>Timer info from your home devices</string>

Per quanto riguarda l’espressione “Timer info”, peraltro piuttosto vaga, presumibilmente si riferisce solo al conto alla rovescia ma è la parte successiva ad essere interessante, “from your home devices”, in quanto mette in risalto che qualsiasi timer impostato sugli smart display e sugli smart speaker verrà mostrato in At a Glance sui telefoni della serie Google Pixel.

Al momento non è chiaro se gli utenti saranno in grado di eliminarli dallo smartphone o se il widget mostrerà il dispositivo interessato e tale evento sarà accompagnato dalla seguente icona:

Se si considera che una delle lamentele più comuni tra gli utenti di smart display e smart speaker riguarda la loro incapacità di sincronizzarsi con i dispositivi Google Assistant, questa novità rappresenta un passo in avanti verso una migliore integrazione.

Al momento la funzionalità Cross Device Timer pare non essere ancora disponibile per gli utenti ma probabilmente a breve Google la implementerà per tutti. Basta avere un po’ di pazienza.