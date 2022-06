Lunedì 6 giugno il team di sviluppatori di Google dovrebbe dare il via al rilascio del prossimo attesissimo aggiornamento dedicato agli smartphone della serie Google Pixel e non si tratta di un update “normale” ma di un Pixel Feature Drop, ossia uno degli aggiornamenti che il colosso di Mountain View rilascia con cadenza trimestrale, introducendo diverse nuove funzionalità oltre alle immancabili patch di sicurezza.

Ed è proprio per questo motivo che i possessori di Google Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono impazienti di scoprire cosa il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha in serbo per loro.

Due delle possibili novità del Pixel Feature Drop di giugno

Stando a quanto è emerso alla fine di aprile, una delle funzionalità che potrebbero essere finalmente implementate dal team di Google è il sistema di sblocco facciale su Google Pixel 6 Pro, accontentando così le numerose richieste degli utenti, divenute sempre più insistenti negli ultimi mesi.

C’è da precisare che, a differenza di Google Pixel 4, Google Pixel 6 Pro non può fare affidamento su componenti dedicate al sistema di sblocco facciale, il cui funzionamento pertanto sarà basato esclusivamente sulla fotocamera frontale e sugli algoritmi sviluppati dal colosso di Mountain View, che dovranno in qualche modo ovviare alla mancanza di hardware che supporti il 3D.

Un’altra novità che potrebbe essere introdotta con il Pixel Feature Drop di giugno è rappresentata dal ritorno dell’icona della modalità vibrazione, funzionalità che gli utenti avranno la possibilità di abilitare e disabilitare attraverso un apposito interruttore.

In sostanza, si tratta di una piccola novità che non rivoluzionerà l’esperienza utente ma, ad ogni modo, la migliorerà, in quanto consentirà di scoprire subito se il telefono squillerà o si limiterà a vibrare nel caso di arrivo di una chiamata.

Ancora qualche giorno di pazienza e scopriremo se queste due novità saranno realmente introdotte.