Il Samsung Galaxy Z Flip4 continua a far parlare di sé, stavolta grazie ad una serie di render stampa che, qualora ce ne fosse bisogno, tornano a confermare le fattezze e le colorazioni nelle quali verrà proposto sul mercato, a circa due settimane di distanza dal lancio ufficiale, in programma per il 10 agosto 2022 (assieme al fratello maggiore Galaxy Z Fold4).

Il prossimo e atteso smartphone pieghevole a conchiglia della serie Galaxy Z di Samsung manterrà un design in linea con il predecessore, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, del quale raccoglierà l’eredità con l’ambizione di fare ancora meglio.

Samsung Galaxy Z Flip4 protagonista dei nuovi render stampa trapelati

Una nuova serie di render stampa ufficiali, trapelata grazie alla collaborazione tra il noto leaker Steve Hemmerstoffer (noto come OnLeaks) e il portale GizNext, va a confermare un po’ tutte le indiscrezioni trapelate sul prossimo Samsung Galaxy Z Flip4, almeno dal punto di vista estetico e, mettendo insieme tutti i pezzi, possiamo tranquillamente affermare che lo smartphone, a due settimane dal lancio, non ha praticamente più segreti.

Dai render stampa, che potrete ammirare in una galleria poco più sotto, Samsung Galaxy Z Flip4 mostra il medesimo design pieghevole a conchiglia del modello della generazione 2021, ovvero il Galaxy Z Flip3 5G. A cambiare, però, sarà gran parte dell’hardware, a partire dal SoC da vero top di gamma di cui sarà dotato.

Ancora una volta riscontriamo la doppia colorazione sulla cover esterna, con la zona in cui sono collocati il display secondario e il modulo fotografico (doppio) in nero, a prescindere dalla colorazione (avranno tutte una finitura opaca) in cui verrà acquistato. Sul lato destro dello smartphone sono collocati i tasti del volume e un altro tasto (probabilmente quello per l’accensione e lo spegnimento del dispositivo, anche se il portale GizNext parla di tasto dedicato all’assistente digitale); il lato sinistro dello smartphone ospita unicamente il carrellino per la scheda SIM; il lato inferiore, invece, ospita la porta USB Type C, i microfoni e la griglia dell’altoparlante principale.

Basandoci su quanto condiviso da OnLeaks, il Samsung Galaxy Z Flip4 dovrebbe essere commercializzato in quattro colorazioni, Graphite, Pink Gold, Blue e Bora Purple, la stessa che è arrivata recentemente sul Galaxy S22, almeno di base: questo va precisato perché Samsung ha in mente di rendere disponibili oltre 900 combinazioni di colori per lo smartphone, rendendolo lo smartphone più colorato del mondo finora, grazie alla Bespoke Edition, lanciata lo scorso anno per lo Z Flip3 ma, sfortunatamente, non arrivata in Italia.

Specifiche tecniche e prezzi previsti

Estetica a parte, il prossimo pieghevole a conchiglia del produttore sudcoreano dovrebbe essere dotato di specifiche tecniche di prim’ordine: la differenza principale con il predecessore sarà rappresentata dal SoC scelto da Samsung che dovrebbe essere lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, in luogo dello Snapdragon 888 (sempre targato Qualcomm) del vecchio modello, affiancato, a prescindere dal taglio di memoria per l’utente, da 8 GB di memoria RAM.

A differenza di alcuni rumor precedenti, entrambi i display dovrebbero mantenere le medesime tecnologie, diagonali e risoluzioni rispetto allo Z Flip3: pannello Foldable Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz per quanto concerne il display interno e pannello Super AMOLED da 1,9 pollici per quanto concerne il display esterno (quello sulla cover).

Anche lato fotocamere la situazione, almeno sulla carta, dovrebbe rimanere invariata: tre sensori in tutto, due al posteriore da 12 megapixel (principale e ultra-grandangolare) e uno per i selfie, incastonato nell’ampio display, da 10 megapixel; c’è da capire se Samsung confermerà i sensori e si affiderà ad affinamenti lato software o se, effettivamente, ci sarà un cambiamento anche lato hardware.

Per quanto concerne la batteria, invece, potrebbe esserci un discreto miglioramento, almeno in termini di capacità: si dovrebbe, infatti, passare dai 3300 mAh del modello dell’attuale generazione ai 3700 mAh del modello di nuova generazione (e si parla di ricarica rapida cablata a 25 W in luogo di quella a 15 W). In ultimo, ma non per importanza, il capitolo software: al netto di sorprese, Samsung Galaxy Z Flip4 dovrebbe arrivare sul mercato con l’interfaccia personalizzata One UI 4.1.1 basata su Android 12.

Mettendo insieme quanto trapelato finora, il Samsung Galaxy Z Flip4 dovrebbe essere disponibile in tre diversi configurazioni di memorie: 8+128 GB, 8+256 GB, e 8+512 GB, con il taglio più estremo di memoria che non dovrebbe arrivare in Europa. Capitolo prezzi, questi dovrebbero essere in linea con quelli del predecessore; indicativamente dovrebbero volerci circa 1080 euro per acquistare il modello base, circa 1160 euro per il modello intermedio e circa 1280 euro per il modello con maggiore quantitativo di memoria a disposizione per l’utente.

Vedremo se queste previsioni verranno rispettate o meno: alla fine, il 10 agosto 2022, data dell’evento Samsung Unpacked dedicato agli smartphone pieghevoli è effettivamente dietro l’angolo e l’arrivo del Samsung Galaxy Z Flip4 si fa sempre più vicino.

