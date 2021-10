Nella giornata di oggi Samsung ha annunciato Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition che offre ai consumatori un modo tutto nuovo di personalizzare il proprio smartphone pieghevole.

Il colosso sudcoreano amplia l’offerta con nuove combinazioni di colori personalizzabili e UX speciale per consentire agli acquirenti di personalizzare ulteriormente il proprio Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Samsung ha testato migliaia di opzioni di colore per identificare le tonalità che si sarebbero perfettamente integrate a vicenda, indipendentemente dalla combinazione. Il risultato è una tavolozza di 49 possibili combinazioni di colori per Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition.

Una nuovissima esperienza Galaxy personalizzata: ecco Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition

I clienti possono creare la propria combinazione unica scegliendo una cornice color nero o argento e i colori anteriore e posteriore fra blu, giallo, rosa, bianco o nero, inoltre Samsung offre anche Bespoke Upgrade Care esclusivamente per gli utenti Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition in modo che possano cambiare il colore del dispositivo ogni volta che lo desiderano.

Personalizzare Samsung Galaxy Watch4 con Bespoke Studio

Gli acquirenti possono anche personalizzare la serie di smartwatch Samsung Galaxy Watch4 presso il Galaxy Watch4 Bespoke Studio, mescolando e abbinando una varietà di colori, dimensioni e stili di cinturino della serie, inoltre avranno ancora più opportunità di personalizzazione attraverso l’ultimo aggiornamento software che presenta una serie di nuovi stili di quadranti personalizzabili, un nuovo movimento del polso che attiva le app e le funzionalità preferite o più utilizzate e altre opzioni di personalizzazione.

I clienti possono progettare il look di Samsung Galaxy Z Flip3 e Watch4 Bespoke Edition presso Bespoke Studio esclusivamente su Samsung.com.

Bespoke Studio offre un’esperienza divertente e coinvolgente con anteprime a 360° di combinazioni e modi per scaricare un’immagine delle selezioni per contenuti social facilmente condivisibili.

Una volta effettuato l’ordine i dispositivi sono realizzati su misura e arrivano in una confezione in edizione speciale con uno sfondo Bespoke Edition che si abbina ai colori del dispositivo per un look completamente coordinato.

Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition include anche un anno di protezione Samsung Care+ contro danni accidentali, inclusa la sostituzione dello schermo, i danni causati dall’acqua e la sostituzione della cover posteriore.

Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition e Galaxy Watch4 Bespoke Edition saranno disponibili in Corea, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Canada e Australia a partire dal 20 ottobre.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Samsung: la classifica del mese