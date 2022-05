Dal momento che può capitare di dover salvare un messaggio all’interno di una chat a scomparsa, il team di WhatsApp sta sviluppando un’apposita funzionalità che diventerà disponibile con un futuro aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, iOS e desktop.

Ecco le novità di WhatsApp Beta

Quando si desidera mantenere un messaggio importante in una chat a scomparsa, prossimamente sarà possibile conservarlo evitando che scompaia grazie alla funzionalità per i messaggi conservati.

WhatsApp ha in programma di introdurre una nuova sezione all’interno delle informazioni di contatto e di gruppo che elenca tutti i messaggi conservati, in modo che possano essere facilmente letti in seguito.

Poiché tutti nella chat possono decidere di annullare la conservazione di quei messaggi, WhatsApp ora sta pianificando di renderli più facili da trovare sviluppando questa sezione.

Purtroppo questa funzionalità è attualmente in fase di sviluppo, quindi non sappiamo quando sarà ampiamente disponibile.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Per aggiornare WhatsApp Beta è necessario essere iscritti al relativo programma, operazione fattibile attraverso questa pagina, dopodiché basterà istallare o aggiornare l’app tramite il Play Store. In alternativa è possibile scaricare e installare manualmente il file APK dell’ultimo aggiornamento disponibile su APK Mirror.

