Samsung sta preparando il lancio dei nuovi Galaxy Watch5 che debutteranno ad agosto per arrivare sul mercato nelle settimane successive. Nel frattempo, però, i Samsung Galaxy Watch4 diventano sempre più convenienti e le offerte Amazon di oggi ci confermano come questo sia il momento giusto per acquistare uno degli apprezzati smartwatch di Samsung. Tra le offerte Amazon di oggi, infatti, c’è spazio anche per due varianti del Galaxy Watch4, disponibili al prezzo minimo storico. Ecco le due offerte:

Samsung Galaxy Watch4 protagonista delle offerte Amazon di oggi: due varianti al prezzo minimo storico

È il momento giusto per acquistare un nuovo Samsung Galaxy Watch4. Le offerte Amazon di oggi, infatti, sono da cogliere al volo, garantendo la possibilità di passare ad uno degli smartwatch di Samsung con condizioni particolarmente convenienti. Il prezzo proposto da Amazon coincide, infatti, con il minimo storico per le varianti in offerta.

Le opzioni a disposizione degli utenti sono due. In offerta su Amazon, infatti, troviamo il Samsung Galaxy Watch4 da 40 mm con supporto Bluetooth e colorazione nera. Questa versione è disponibile ad un prezzo di 149 euro invece che 269 euro ed è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi relativi al supporto post-vendita ed alla consegna veloce garantita dallo store.

Per sfruttare l’offerta potete utilizzare questo link:

>> Acquista il Samsung Galaxy Watch4 40 mm Bluetooth Nero a 149 euro <<

C’è poi una seconda offerta dedicata alla gamma Galaxy Watch4. Tra le offerte di oggi, infatti, c’è anche il Samsung Galaxy Watch4 40 mm LTE con colorazione Gold. In questo caso, il modello è in offerta a 199 euro invece di 319 euro (con possibilità di acquisto in 5 rate mensili Amazon senza interessi per gli account compatibili con questa modalità di pagamento). Anche questa variante dello smartwatch è venduta e spedita da Amazon.

Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto:

>> Acquista il Samsung Galaxy Watch4 40 mm LTE Oro a 199 euro <<