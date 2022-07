Oclean è uno dei brand leader nel mercato degli spazzolini ultrasonici, e in passato vi abbiamo portato su queste pagine i test di numerosi modelli, quasi tutti di fascia alta. Ma il marchio ha una gamma di prodotti particolarmente estesa, con numerosi modelli anche nella fascia bassa, a partire da Oclean Endurance, uno spazzolino ultrasonico che in questi giorni è protagonista di un’offerta davvero imperdibile.

Oclean Endurance in offerta

Oclean Endurance è lo spazzolino ultrasonico ideale per chi si avvicina per la prima volta a questa tecnologia, con una modalità delicata ideale per fare in modo che le gengive si abituino a un metodo di pulizia decisamente diverso rispetto a un normale spazzolino “manuale”, ma anche a uno spazzolino elettrico.

Una volta presa l’abitudine sarà possibile passare alla modalità denominata “cleaning mode” che offre una maggiore intensità e una pulizia ancora più profonda, grazie anche a un motore in grado di generare ben 72.000 oscillazioni al minuto, un valore decisamente impressionante. La forma a “W” della testina permette di mantenere un design più compatto e di raggiungere anche i punti più tradizionalmente difficili da pulire.

Ovviamente Oclean Endurance è dotato di certificazione IPX7, che permette all’utente di lavarlo sotto l’acqua corrente senza particolari problemi, per garantire la massima igiene e durabilità. Due i colori a disposizione, bianco e nero, così da essere più semplice distinguerlo in famiglia. La batteria da 800 mAh permette di utilizzare lo spazzolino due volte al giorno per circa 30 giorni, un risultato davvero impressionante, soprattutto considerando il prezzo di vendita.

Rispetto ad altri modelli della concorrenza, che magari puntano a modalità di pulizia più aggressive a discapito dell’autonomia, la soluzione di Oclean risulta equilibrata su tutti i fronti, risultando quindi perfetta sia per chi si avvicina per la prima volta a questa tecnologia sdia per chi cerca una soluzione valida ma allo stesso tempo conveniente.

In occasione della promozione di metà anno di Oclean, lo spazzolino è protagonista di un’offerta assolutamente imperdibile, visto il ricco bundle che lo accompagna. Vi basta utilizzare il codice sconto ENDURANCE per portarvi a casa, spendendo appena 34,99 dollari (circa 34 euro) lo spazzolino Oclean Endurance insieme al supporto da parete, due confezioni di filo interdentale e ben sei testine di ricambio, così da avere materiale per almeno sei mesi.

Per approfittare di questa imperdibile offerta potete utilizzare il link sottostante.

Acquistate Oclean Endurance a 34,99 euro

