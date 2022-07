A differenza di Xiaomi Smart Band 7, che non ha portato particolari novità rispetto ai modelli degli anni precedenti, la versione Pro è decisamente più interessante, per tanti motivi. Presentata poche settimane fa in Cina, è disponibile al momento solo in quel mercato ma è in vendita su alcuni store online, a disposizione quindi di chi non vuole attendere l’eventuale arrivo sui mercati internazionali (ipotesi peraltro non ancora confermata da Xiaomi).

Oggi in particolare vogliamo segnalarvi la proposta di TomTop, uno degli store online più apprezzati, che spedirà Xiaomi Smart Band 7 Pro dai magazzini cinesi, senza costi aggiuntivi e con il prezzo inclusivo di IVA ed eventuali dazi doganali.

Xiaomi Smart Band 7 Pro in offerta

La più recente delle smartband di casa Xiaomi porta un grosso rinnovamento, a partire dal design che abbandona le classiche forme compatte per adottare quelle già viste in precedenza sulle proposte di altri produttori. Schermo molto più largo, pur restando rettangolare, diagonale da 1.64 pollici e risoluzione di 280 x 456 pixel, con uno schermo AMOLED che promette di offrire una buona qualità di visione.

La novità più interessante però è senza dubbio data dalla presenza di un ricevitore GPS, una delle poche assenze delle versioni precedenti, che rende questa smartband che possiamo tranquillamente chiamare smartwatch, un dispositivo finalmente adatto anche agli appassionati di sport. Da segnalare il supporto a GPS, GLONASS, Galileo e QZ5S, per poter essere utilizzata in qualsiasi parte del mondo con la certezza di avere sempre un’ottima copertura.

Previous Next Fullscreen

Non manca nemmeno la connettività NFC, che permetterà il pagamento in mobilità, senza dover aprire il portafogli per prendere una carta di credito. Completano la dotazione la connettività Bluetooth 5.2 LE, la certificazione alle immersioni fino a 50 metri, una batteria da 235 mAh e il sistema di rilevamento del battito cardiaco e della percentuale di ossigeno nel sangue, un parametro molto importante per gli sportivi.

Resta la ricarica magnetica, con l’autonomia che dovrebbe andare dai 6 giorni con un utilizzo molto impegnativo ai 12 giorno con un uso più moderato, un dato tutto sommato accettabile, considerando anche la possibilità di utilizzare la funzione always-on display che permette di visualizzare sempre l’ora senza dover muovere il polso o toccare il dispositivo.

Potete portarvi a casa Xiaomi Smart Band 7 Pro a 72,81 euro, spedizione inclusa, utilizzando il link sottostante. Ricordate che si tratta della versione per il mercato cinese che però include anche il supporto alla lingua inglese.

Acquista Xiaomi Smart Band 7 Pro su TomTop

Informazione Pubblicitaria