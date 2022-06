La gamma europea di OPPO si rinnova con il debutto ufficiale del nuovo OPPO Reno 8 Lite 5G. Lo smartphone è stato lanciato dall’azienda in Spagna e si prepara ad arrivare anche in altri mercati. Il debutto in Italia del nuovo smartphone di casa OPPO potrebbe essere, quindi, distante solo pochi giorni. Il dispositivo arriva sul mercato con un comparto tecnico completo ma con qualche limitazione di troppo ed è dotato di SoC Qualcomm e sistema operativo Android 12. Vediamo, nel dettaglio, la scheda tecnica completa ed il prezzo del nuovo OPPO Reno 8 Lite 5G appena ufficializzato.

OPPO Reno 8 Lite 5G è ufficiale: ecco la scheda tecnica completa

Il nuovo OPPO Reno 8 Lite 5G va ad arricchire la gamma di smartphone dell’azienda cinese in Europa. Il dispositivo è un rebrand del già noto OPPO F21 Pro 5G, disponibile a un paio di mesi in India. Le specifiche non stupiscono e, anzi, in alcuni punti fanno storcere il naso per via di qualche limitazione di troppo (in rapporto al prezzo che, come vedremo, non è contenuto).

Lo smartphone può contare su dimensioni relative compatte per via di un display AMOLED da 6,43 pollici di diagonale. La cornice inferiore, come mostrano le immagini ufficiali dello smartphone, è abbastanza pronunciata e contribuisce ad aumentare le dimensioni complessive del dispositivo (159,8 x 73,2 x 7,5 mm per 173 grammi di peso complessivo). Il display presenta risoluzione Full HD+ e refresh rate di 60 Hz.

A gestire il funzionamento del nuovo smartphone di casa OPPO troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695. Si tratta di un SoC già ampiamente utilizzato nella fascia medio-bassa del mercato Android e che garantisce buone prestazioni, ma senza esagerare, e il supporto alla connettività 5G. Lo smartphone arriva sul mercato spagnolo con una sola variante, dotata di 8 GB di memoria RAM e di 128 GB di storage, espandibile tramite microSD. È presente il supporto Dual SIM.

Tra le specifiche dello smartphone troviamo una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 Megapixel supportato da due sensori da 2 Megapixel, uno per le macro ed uno per la profondità di campo. C’è anche una camera anteriore da 16 Megapixel. La registrazione video è limitata al 1080p a 30 fps, sia per la camera anteriore che per quella posteriore. Non c’è la stabilizzazione ottica.

Lo smartphone può contare su di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. La dotazione include anche una porta USB-C e il jack audio da 3.5 mm. C’è poi la certificazione IPX4. Lato software troviamo Android 12 (anche se la scheda tecnica sul sito di OPPO Spagna riporta ancora Android 11) con ColorOS 12. Non ci sono informazioni in merito al supporto software che sarà garantito dall’azienda al nuovo smartphone.

Prezzo e disponibilità

Come sottolineato in precedenza, per il momento, il nuovo OPPO Reno 8 Lite 5G è disponibile unicamente sul mercato spagnolo. Lo smartphone arriva sul mercato in due varianti, una con scocca nera ed una con scocca “arcobaleno” (un gradiente che potete apprezzare nelle immagini allegate all’articolo).

Il prezzo di listino è di 429 euro con varie possibilità di ridurre la spesa inziale grazie alle promozioni con il trade in dell’usato. Gli utenti spagnoli che acquisteranno al lancio il nuovo Reno 8 Lite 5G riceveranno in regalo la OPPO Band Style (dal valore di 69,99 euro).

Il nuovo smartphone di casa OPPO potrebbe arrivare molto presto anche sul mercato italiano. Per il momento, non ci sono conferme ufficiali ma un annuncio in tal senso potrebbe arrivare già la prossima settimana. Ne sapremo di più a breve. Prezzo e specifiche non dovrebbero cambiare.