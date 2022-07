Oramai mancano poche ore alla presentazione ufficiale di Nothing Phone (1), il primo smartphone della nuova azienda di Carl Pei e nella community di appassionati Android la curiositĂ sta via via crescendo.

In attesa di scoprire se le indiscrezioni che si sono susseguite fino a questo momento si riveleranno corrette, grazie ad uno sviluppatore che ha condiviso su Twitter 4 degli sfondi che saranno pre-installati sullo smartphone chiunque ha la possibilitĂ di avere in anteprima un “assaggio” di Nothing Phone (1).

Ecco i primi 4 sfondi di Nothing Phone (1) da scaricare

Questi sono i quattro sfondi che lo sviluppatore è riuscito a recuperare da un firmware leaked del primo telefono di Nothing:

Previous Next Fullscreen

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Nothing Phone (1) non dovrebbero mancare un display AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G, 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, frontalmente dovremmo trovare un sensore da 16 megapixel mentre sulla parte posteriore dovrebbe trovare spazio una doppia fotocamera con sensore primario da 50 megapixel.

A rendere particolare Nothing Phone (1) è senza dubbio la sua scocca posteriore, caratterizzata da numerosi LED che si accendono per segnalare le chiamate in arrivo, le notifiche e la ricarica.

Dal punto di vista software, infine, il primo smartphone di Nothing dovrebbe arrivare sul mercato con un’interfaccia personalizzata basata su Android 12.

Se desiderate scaricare i quattro sfondi ufficiali dello smartphone non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Scarica gli sfondi di Nothing Phone (1)

Per la presentazione ufficiale l’appuntamento è fissato per le ore 17:00 di oggi e sarĂ possibile seguire l’evento in diretta su YouTube:

Ancora qualche ora e scopriremo tutte le caratteristiche e il prezzo ufficiale del primo smartphone di Nothing (che arriverĂ anche in Italia).