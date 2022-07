Tramite un’inserzione eBay presente in archivio, sono recentemente circolate le immagini di una particolare versione del Microsoft Surface Duo 2 che non ha mai ufficialmente visto la luce del sole.

Stando a quanto riportato dal portale Windows Central, che ha anche catturato le immagini allegate all’inserzione che ce ne svelano il design, questo smartphone Android targato Microsoft si sarebbe dovuto configurare come uno smartphone di fascia media.

Microsoft Surface Duo 2: ecco come sarebbe potuta essere la variante “Lite”

Come anticipato in apertura, sono recentemente trapelate le immagini di un inedito Microsoft Surface Duo 2, uno smartphone il cui progetto è stato cancellato e che quindi non è mai stato ufficialmente presentato.

Il portale Windows Central ha condiviso le informazioni reperite tramite un’inserzione archiviata su eBay, noto portale dell’e-commerce, tra cui figurano le immagini (e poco più) di quello che sarebbe potuto essere il dispositivo del colosso di Redmond dotato di specifiche da fascia media e di un prezzo decisamente più abbordabile rispetto a quanto richiesto per il Microsoft Surface Duo 2 (il cui listino parte da 1599€), pur non immaginando un prezzo concorrenziale con gli smartphone dal form factor classico.

Nello specifico, dalla galleria seguente, è possibile notare la schermata catturata dalla pagina dell’inserzione, intitolata “Microsoft Surface Duo 2 – 128GB – Glacier (dev unit)“, a sottolineare il fatto che si trattasse di un’unità con 128 GB di memoria interna e destinata agli sviluppatori, e, grazie alle immagini presenti, è possibile apprezzare l’estetica dello smartphone: queste mostrano un dispositivo con una sporgenza del comparto fotografico più contenuta, un design esterno caratterizzato da bordi più arrotondati e da una finitura opaca, e i due display piatti, molto simili a quelli presenti sul Surface Duo 1.

Stando a quanto riportato, il prodotto in questione aveva il nome in codice Cronos, sarebbe dovuto essere la versione low cost del Microsoft Surface Duo 2 e le sue spedizioni sarebbero dovute iniziare entro la fine dell’anno: non è, tuttavia, chiaro come il colosso di Redmond avrebbe potuto chiamare lo smartphone, anche se una buona ipotesi sarebbe potuta essere Surface Duo Go.

Per quanto concerne le specifiche, questo smartphone Android dal fattore di forma particolare avrebbe potuto contare su un SoC Qualcomm di fascia medio-alta (magari uno Snapdragon serie 7), un array a doppia fotocamera posteriore, display piatti, esterno totalmente in plastica; le specifiche risultano generalmente al ribasso rispetto al Surface Duo 2 che può contare sullo Snapdragon 888 (sempre di Qualcomm), un array a tripla fotocamera posteriore, display curvi con refresh rate a 90 Hz e esterno in plastica e vetro.

Tutto rimandato, la priorità di Microsoft è far maturare la propria gamma

Sembra che Microsoft abbia deciso di cancellare questo progetto alla fine del 2021, convogliando tutti gli sforzi sul prossimo flagship della famiglia (probabile che possa chiamarsi Surface Duo 3) il cui lancio è previsto entro la fine del 2023.

È molto probabile che il colosso di Redmond voglia attendere una certa maturità per la propria linea di smartphone, prima di avventurarsi nel lancio di modelli su altre fasce del mercato: certo, l’esistenza (e la successiva cancellazione) di tale progetto conferma le intenzioni dall’azienda nel volere espandere la propria gamma in futuro.

Senza dispositivi da presentare nell’immediato futuro, Microsoft è al lavoro per fornire al più presto Android 12L, la versione di Android 12 ottimizzata per i dispositivi dal form factor particolare e dai display generosi, ai propri utenti Surface Duo esistenti: il nuovo software dovrebbe arrivare ufficialmente nei prossimi mesi.

