Di tanto in tanto WINDTRE aggiorna il proprio sito per rendere partecipi gli utenti dei progressi compiuti per quanto riguarda il potenziamento della rete 5G e l’ampliamento delle aree coperte da tale connettività.

L’operatore telefonico ha anche un’apposita pagina sul suo sito Web nella quale gli utenti hanno la possibilità di sfruttare una mappa dell’Italia per visualizzare quali sono le aree coperte dai segnali 4G e 5G, con una comoda barra di ricerca per inserire la località desiderata (potete trovarla seguendo questo link).

WINDTRE rimuove l’elenco degli smartphone che supportano il 5G

Rispetto alla scorsa settimana non si segnalano progressi per quanto riguarda la copertura della rete 5G di WINDTRE (che resta in modalità 5G FDD DSS al 95,7% e in modalità 5G TDD al 55%) ma è stata apportata una modifica per quanto riguarda i dispositivi supportati.

L’operatore telefonico, infatti, fino a qualche giorno fa pubblicava sul proprio sito un elenco dettagliato con tutti gli smartphone in grado di supportare la sua rete 5G mentre oggi nelle FAQ si legge quanto segue:

Quali sono i dispositivi abilitati al 5G di WINDTRE?

WINDTRE garantisce il funzionamento ottimale del servizio 5G su tutti i dispositivi commercializzati attraverso i propri canali ufficiali, in abbinamento con una propria offerta abilitata al 5G e nelle aree di copertura 5G di WINDTRE. I clienti in possesso di Smartphone 5G, acquistati su canali diversi da quello ufficiale WINDTRE, sono invitati a verificare sempre con il venditore che il proprio dispositivo abbia la tecnologia 5G attiva, segnalata dall’apposita icona.

Ed ancora, sempre nella pagina del sito WEB dedicata alla rete 5G, l’operatore precisa quanto segue:

Si fa presente, ai clienti in possesso di Smartphone 5G, acquistati su canali diversi da quello ufficiale WINDTRE, di verificare sempre con il venditore che il proprio dispositivo abbia la tecnologia 5G attiva. WINDTRE non risponde della mancata conformità del 5G su tali device.

Fino a qualche giorno fa l’elenco l’elenco degli smartphone abilitati a sfruttare la rete 5G di WINDTRE ricomprendeva i seguenti modelli: Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 13, Apple iPhone 13 mini, Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max, Honor 50, Motorola Edge 20 Lite, Oppo A54 5G, Oppo A94 5G, Oppo Find X3 Neo, Oppo Find X3 Pro, Oppo Reno6 5G, Oppo Reno6 Pro 5G, Samsung Galaxy A22 5G, Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, TCL 20R 5G, Vivo Y72 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T 5G, Xiaomi 11T Pro 5G, Xiaomi Redmi Note 10 5G.

