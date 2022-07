Ha preso il via in queste ore la nuova vendita promozionale di MMORC, store online specializzato nella vendita di codici per videogiochi (Steam, Xbox, Playstation) e applicativi software. La promozione estiva coinvolge tantissimi prodotti, con un occhio di riguardo per Windows 10 Professional e Microsoft Office 2019, che pur non essendo i più recenti sono ancora i più richiesti tra i prodotti Microsoft, soprattutto tra i clienti privati.

Se invece avete uno studio professionale o una piccola azienda è probabile che vogliate le release più recenti e anche in questo caso MMORC vi viene incontro, con Windows 11 Pro e Office 2021, con un processo di acquisto semplice e lineare che vi permette di portarvi a casa una licenza ufficiale e permanente.

Per portarvi a casa una chiave di Windows 11 Professional vi bastano poco più di 10 euro e utilizzare il codice sconto TUN54. Lo stesso codice sconto è però utilizzabile anche per acquistare, con uno sconto del 54%, anche numerosi altri software e bundle: Ecco quali sono a vostra disposizione:

Ancora superiore è lo sconto riservato a Microsoft Office nelle varie versioni Professional, grazie al codice TUN63 che vi permette di ottenere uno sconto del 63% sui prodotti presenti nella seguente lista.

Al termine della procedura di acquisto non dovrete nemmeno attendere l’arrivo della mail, come accade su altre piattaforme. Vi basterà infatti visitare questa pagina per estrarre tutte le chiavi acquisite e ricevere le istruzioni per il download e l’attivazione dei vari prodotti.

Ricordate inoltre che MMORC accetta anche i pagamenti tramite PayPal, una ulteriore garanzia di sicurezza per l’acquirente che potrà chiedere il rimborso qualora dovessero presentarsi problemi. In qualsiasi caso è comunque possibile contattare il servizio assistenza che risponde a questo indirizzo email e vi potrà aiutare sia in fase di acquisto sia nel post vendita.

A questo indirizzo invece potete trovare tutti i prodotti software in vendita su MMORC e in promozione in questo periodo.

Informazione Pubblicitaria