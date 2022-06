Presentati ufficialmente a ottobre dello scorso anno, Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono gli attuali top di gamma della linea di smartphone di Google. Sono tutt’oggi degli ottimi dispositivi, con caratteristiche che nulla hanno da invidiare ai flagship concorrenti e, considerando che ci vorrà ancora un po’ per mettere le mani sulla gamma Pixel 7, questo è un ottimo momento per accaparrarsi uno dei due smartphone in questione grazie alle offerte dello store ufficiale di Big G.

Pixel 6 e Pixel 6 Pro in offerta sul Google Store

Gli smartphone ormai li conoscete, quindi è inutile dilungarci in futili chiacchiere, ciò che ci interessa è il prezzo a cui i dispositivi vengono offerti sullo store ufficiale di Google.

Oggi infatti potete approfittare di due ottime offerte, rispettivamente 90 euro in meno per Pixel 6 e ben 120 euro in meno per il fratello maggiore Pixel 6 Pro, assolutamente da non farsi scappare se desiderate diventare possessori di un Pixel.

Per usufruire delle offerte in questione vi basta seguire i link che vi lasciamo qui sotto, che vi porteranno direttamente alle pagine dedicate dello store ufficiale di Google.

Acquista Pixel 6 Nero 128 GB a 559 euro sullo store ufficiale

Acquista Pixel 6 Pro Nero 128 GB a 779 euro sullo store ufficiale

Potrebbe interessarti anche: AMAZON PRIME DAY 2022, le migliori offerte e sconti