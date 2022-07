In attesa del lancio ufficiale della nuova generazione di smartphone di Google, i due telefoni del colosso di Mountain View continuano ad essere al centro di anticipazioni e indiscrezioni varie: stiamo ovviamente parlando di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

In questi mesi abbiamo scoperto tante delle caratteristiche dei nuovi smartphone del colosso di Mountain View e anche il design che potranno vantare ormai è stato svelato.

Ecco un nuovo prototipi di Google Pixel 7 Pro

Nelle scorse ore l’utente About40 Clan su Twitter ha pubblicato alcune immagini di quello che sembrerebbe essere un prototipo di Google Pixel 7 Pro (un altro abbiamo avuto la possibilità di vederlo alla fine dello scorso mese).

A dire di tale utente, un suo amico avrebbe acquistato su Facebook Marketplace negli Stati Uniti un Google Pixel 6 Pro usato e il telefono sarebbe stato consegnato il mese scorso. Solo che, guardandolo, si sarebbe reso conto che per errore gli è stato invece spedito un prototipo di Google Pixel 7 Pro.

Ebbene sì, questa storia è molto poco credibile ma le foto pubblicate rimangono comunque interessanti:

Nella prima di queste foto è possibile vedere il comparto fotografico, che differisce da quello della precedente generazione mentre nel secondo scatto, relativo alla schermata delle informazioni sul dispositivo, è possibile leggere alcuni dei nomi in codice utilizzati da Google, come “CUBOT”, “cheetah” e “tiramisu”.

E a seguire anche un breve video del device acceso:

Already got blocked . Stuck in fastboot pic.twitter.com/gKweRAYOSh — About40 Clan (@soulpee) July 11, 2022

Ricordiamo che tra le principali novità di Google Pixel 7 Pro troveremo la seconda generazione del processore Google Tensor, chip dal quale ci si attende un ulteriore miglioramento delle prestazioni.

Per l’esordio ufficiale sul mercato ci sarà da avere pazienza sino all’autunno ma siamo certi che fino a quel momento non mancheranno tante altre indiscrezioni e “apparizioni” come questa di oggi.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 6 Pro