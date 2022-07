Nella giornata di oggi, 11 luglio 2021, Unieuro — una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha messo a disposizione l’ennesima, interessante, iniziativa promozionale che potrebbe fare al caso di molti utenti: “Un mare di sconti” prova a combattere il caldo estivo con offerte su tantissimi prodotti tech, tra i quali spiccano anche diversi smartphone e tablet con sistema operativo Android.

Offerte smartphone e tablet di “Un mare di sconti” Unieuro (fino al 21 luglio 2022)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili nell’ambito di questa nuova promozione firmata Unieuro, andiamo a riepilogarne molto brevemente le informazioni più importanti.

Il volantino “Un mare di sconti” di Unieuro è attivo da oggi, 11 luglio 2022, con scadenza prevista per il prossimo 21 luglio. La promozione è disponibile tanto online quanto nei punti vendita fisici della nota catena. Come si può leggere direttamente nel volantino — che è possibile sfogliare in formato virtuale a questo link —, il rivenditore offre anche la possibilità di pagare i propri acquisti in 10 rate mensili a tasso zero.

Senza ulteriori indugi, ecco le offerte su smartphone e tablet Android facenti parte del volantino “Un mare di sconti” di Unieuro.

Smartphone

Tablet

