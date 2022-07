Ormai ci siamo, manca davvero poco alla presentazione ufficiale di Nothing Phone (1) attesa per il 12 luglio e abbiamo già diverse conferme sul dispositivo in questione.

Negli ultimi tempi vi abbiamo riportato notizie sul processore, sulla ricarica wireless, sui LED, le colorazioni e sul sensore per le impronte digitali integrato nel display tanto per fare alcuni esempi. Ora arriva la conferma ufficiale, direttamente dall’azienda, riguardo al sensore fotografico principale con cui sarà equipaggiato lo smartphone.

Nothing Phone (1) avrà un sensore Sony IMX766

Ebbene sì, l’azienda ha dichiarato che Nothing Phone (1) arriverà sul mercato con un sensore fotografico Sony IMX766 da 50 MP 1/1.56”, apertura focale f/1.88 e doppia stabilizzazione OIS e EIS. Non ci sono al momento invece dettagli aggiuntivi riguardanti il secondo sensore, sappiamo solo che dovrebbe essere da 16 MP con un campo visivo di 114°.

Carl Pei ha “giustificato” l’adozione del sensore Sony IMX766 spiegando che l’esperienza conta più delle specifiche e che due buone fotocamere sono meglio di una buona accompagnata da tre sensori economici. Nella galleria qui sotto potete inoltre dare uno sguardo ad alcuni scatti condivisi, realizzati proprio con Nothing Phone (1).

Insomma abbiamo aggiunto un altro tassello al mosaico della scheda tecnica del primo smartphone dell’azienda, che quindi aggiorniamo e ricapitoliamo di seguito:

Display: E4 OLED da 6,55” FHD+ con refresh rate a 120 Hz e supporto all’HDR10+

SoC: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G con GPU Adreno 642L

Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 GB

Doppia fotocamera posteriore: Sensore principale Sony IMX766 da 50 MP 1/1.56”, f/1.88, OIS e EIS Sensore ultra-grandangolare da 16 MP, campo visivo 114°

Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili: 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.x, GPS, NFC, USB Type-C

Lettore delle impronte digitali integrato nel display

Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida da 45 W

Sistema operativo: Nothing OS basato su Android 12

Come già detto abbiamo ormai diverse informazioni su Nothing Phone (1), anche grazie alla strategia che l’azienda sta adottando per aumentare l’hype nei confronti del dispositivo, chissà se nel poco tempo che ci separa dalla presentazione ufficiale trapelerà qualche altra informazione.

