Mancano ormai solo pochi giorni alla presentazione ufficiale di Nothing Phone (1) e in Rete continuano a susseguirsi senza sosta anticipazioni e indiscrezioni relative a questo smartphone che sta stuzzicando sempre più la curiosità di appassionati e addetti ai lavori.

Sono in tanti, infatti, a riporre aspettative piuttosto elevate sul primo telefono della nuova azienda di Carl Pei, device che potrebbe arrivare sul mercato con l’obiettivo di dare un po’ di fastidio ai vari modelli top di gamma della concorrenza.

Le nuove immagini rendering di Nothing Phone (1)

Nelle scorse ore evleaks ha pubblicato su Twitter la seguente galleria di immagini rendering che ci mostra il nuovo smartphone di Nothing nelle due colorazioni in cui sarà lanciato (nera e bianca), aggiungendo che il device non sarà commercializzato negli Stati Uniti (ciò almeno per quanto riguarda una prima fase):

Queste nuove immagini non ci forniscono particolari inediti per quanto riguarda il design di Nothing Phone (1), caratterizzato frontalmente da un display di ampie dimensioni con un foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera e, sulla parte posteriore, da una doppia fotocamera e da un pannello con dei LED che si illuminano.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Nothing Phone (1) troviamo un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh Rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G, varie combinazioni di RAM e memoria di archiviazione (fino a 12 GB e 256 GB), una doppia fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel e sensore ultra grandangolare da 8 megapixel) e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W e alla ricarica in modalità wireless).

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere fino a martedì 12 luglio e sappiamo già che lo smartphone sarà commercializzato anche in Italia (WINDTRE avrà l’esclusiva per quanto riguarda i negozi fisici).

Ancora un po’ di pazienza e Nothing Phone (1) non avrà più segreti.