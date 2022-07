In attesa dell’evento di presentazione ufficiale in programma la prossima settimana, emergono online nuovi dettagli sul futuro Nothing Phone (1). Lo smartphone, uno dei progetti più chiacchierati del settore di telefonia mobile degli ultimi mesi e tra i modelli Android più attesi della seconda metà dell’anno, continua ad essere al centro di rumor e indiscrezioni.

Oggi, infatti, il Nothing Phone (1) torna a far parlare di sé per via di una probabile mancanza della confezione di vendita. Anche il nuovo dispositivo potrebbe aggiungersi all’elenco degli smartphone in vendita senza caricatore incluso in confezione. Ecco i dettagli in base ad un nuovo leak apparso su Twitter:

Nothing Phone (1): le prime immagini confermano che in confezione non c’è spazio per il caricatore

Il nuovo Nothing Phone (1) sarà in vendita nel corso delle prossime settimane. La scheda tecnica dello smartphone è stata al centro di svariate notizie in queste settimane e i dubbi sul comparto tecnico sono oramai ridotti. Nel corso della giornata di oggi, inoltre, viene chiarito un altro aspetto chiave del nuovo dispositivo.

Anche il Nothing Phone (1), come molti altri smartphone dell’ultimo periodo, arriverà sul mercato senza il caricatore incluso in confezione. Non c’è una conferma ufficiale da parte dell’azienda ma le immagini della confezione di vendita non lasciano spazio a interpretazioni.

Il nuovo smartphone di Nothing, infatti, sarà distribuito in una confezione particolarmente compatta e, soprattutto, estremamente sottile che sembra quasi avvolgere lo smartphone, senza lasciare spessore aggiuntivo per accessori o altri elementi.

In sostanza, nella confezione di vendita del nuovo Nothing Phone (1), le cui immagini sono state diffuse dal leaker Abhishek Yadav su Twitter, non c’è spazio per un caricatore. Probabilmente, sarà presente solo un cavo USB-C oltre allo smartphone e ad una manualistica ridotta all’osso.

Officially Confirmed ✅

Nothing Phone 1 box will ship without adapter in box. – In-display fingerprint scanner

– 120Hz refresh rate

– Adapter not in box ❌

Via:https://t.co/HnlX5hWJ0t#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/DNHX8XtCBv — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 8, 2022

Stando agli ultimi rumor, inoltre, il Nothing Phone (1) non potrà contare sul supporto ad una ricarica ad altissima velocità. Lo smartphone dovrebbe essere limitato al supporto alla ricarica da 33 W, un valore elevato rispetto alla ricarica standard ma non certo in grado di avvicinare quanto proposto da altri smartphone Android.

Ci sarà però il supporto alla ricarica wireless. Il nuovo dispositivo, inoltre, integrerà una batteria da 4.500 mAh che dovrebbe garantire una buona (ma difficilmente straordinaria) autonomia. In ogni caso, sarà necessario attendere ancora un po’ prima di avere tutte le conferme sulla questione.

Ricordiamo che il Nothing Phone (1) arriverà sul mercato con una scheda tecnica da smartphone di fascia media. Il dispositivo avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 778G, come confermato dall’azienda, che sarà abbinato a varie combinazioni di RAM e storage (fino a 12 + 256 GB).

Tra le specifiche ci sarà spazio anche per una doppia fotocamera, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. Il display sarà un’unità OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz.

In Italia, il nuovo Nothing Phone (1) sarà venduto da WINDTRE che avrà l’esclusiva, almeno per quanto riguarda i negozi fisici. Appuntamento al prossimo 12 luglio per la presentazione ufficiale dello smartphone.

Offerte per categoria