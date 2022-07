Nei giorni scorsi ha finalmente preso il via il roll out di una serie di novità per il client Web di Gmail annunciate ufficialmente dal team di Google ormai quasi nove mesi fa: attengono alla schermata Compose del servizio e mirano a rendere l’esperienza utente complessivamente migliore attraverso diversi piccoli accorgimenti.

Dopo il bug già risolto di cui vi avevamo parlato ieri e il rinnovamento trattato una decina di giorni addietro, torniamo dunque a discorrere di Gmail, con particolare riferimento al client Web.

Client Web di Gmail: quali novità in distribuzione

L’annuncio delle novità in questione risale addirittura al mese di ottobre dello scorso anno, per questo motivo torna utile un ripasso dei cambiamenti che il team del colosso di Mountain View ha deciso di introdurre.

I miglioramenti in argomento sono pensati per aiutare gli utenti a comporre le email in maniera più efficiente. In particolare, nel momento in cui andranno ad interagire con i campi “To”, “Cc” e “Bcc”, gli utenti del client Web di Gmail si imbatteranno nelle seguenti novità:

Un nuovo menu di scelta rapida (click con il tasto destro del mouse) permetterà di visualizzare il nome completo e l’e-mail di un destinatario, di modificare i nomi dei contatti, copiare gli indirizzi e-mail e di aprire la scheda con le informazioni di un destinatario. Dei nuovi avatar visibili per i destinatari ne faciliteranno l’identificazione. Degli indicatori più chiari permetteranno subito di riconoscere l’aggiunta di utenti esterni all’organizzazione a ai contatti. Dei nuovi indicatori per il caso in cui un utente sia già stato aggiunto tra i destinatari e non solo.

Le novità descritte avranno un impatto non soltanto sugli amministratori e sugli sviluppatori, ma ovviamente anche sugli utenti finali. La speranza del team di Big G è che tali novità daranno una mano agli utenti a connettersi con i propri colleghi e stakeholder in maniera rapida e senza difficoltà di sorta, facilitando alcune azioni come: visualizzare l’indirizzo e-mail completo del destinatario e modificarlo in caso di necessità, copiare un indirizzo e-mail e accedere alla scheda delle informazioni dell’utente.

Maggiori dettagli

Visto l’impatto che tali novità promettono di avere nel quotidiano utilizzo del client Web di Gmail, vale la pena andare a conoscerne qualche dettaglio in più.

Un nuovo menu comprende delle opzioni per controllare il nome del contatto che verrà mostrato ai destinatari dell’e-mail e persino per cambiare il nome di ogni destinatario aggiunto (senza per questo modificare quello diverso eventualmente salvato nei Contatti). La disponibilità di questa funzione è limitata.

Detto degli avatar che permettono di identificare al meglio i destinatari aggiunti, meritano di essere evidenziati i nuovi indicatori per gli utenti esterni all’organizzazione:

i contatti esterni con precedenti interazioni verranno evidenziati in colore giallo

per quelli con i quali non sia abbia mai interagito prima, sarà presente anche un avatar out of organization e un banner di avviso di colore giallo.

In aggiunta a questo, i nomi di dominio diversi all’interno della stessa organizzazione non saranno più contrassegnati come “esterni” — eliminando tanti avvertimenti inutili e altrettanta confusione — e verrà potenziata la gestione dei doppioni: in caso di drag and drop tra i campi “To”, “Cc” e “Bcc”, Gmail provvederà automaticamente a rimuovere i destinatari inseriti più volte.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale a questo link.

Roll out delle novità per Gmail

La vicenda del roll out delle novità descritte è stata piuttosto contorta ma finalmente, dopo la pausa del mese di novembre dello scorso anno, in data 7 luglio 2022 è ripartito il rilascio graduale, il cui completamento è previsto entro la fine del mese di settembre 2022.

