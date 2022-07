Di tanto in tanto anche i servizi e le applicazioni di Google possono essere colpiti da bug e un esempio di ciò nelle scorse ore ci è stato fornito da Gmail.

Il bug a cui stiamo facendo riferimento è quello a causa del quale il popolare client email del colosso di Mountain View mostra agli utenti un banner in alto con cui chiede loro se desiderano continuare a ricevere messaggi dal mittente in questione.

Un nuovo piccolo ma fastidioso bug ha colpito Gmail

Il banner in questione precisa che gli sviluppatori desiderano un feedback sul messaggio e l’obiettivo è quello di stabilire se vada considerato come spam (l’utente ha la possibilità di rispondere cliccando su Sì o No).

Ecco un esempio del banner, pubblicato su Twitter da Brian Fritzpatrick, il quale precisa che gli viene mostrato in cima a ogni email che riceve:

Il team di sviluppatori di Google ha confermato di essere a conoscenza del bug, che pare abbia iniziato a manifestarsi soltanto da poche ore.

In particolare, il problema per le persone colpite è che questo fastidioso banner appare troppo frequentemente e anche in messaggi provenienti da mittenti noti (inclusi gli avvisi di eventi di Google Calendar).

In seguito alle indagini condotte dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View è emerso che il bug riguarda sia gli utenti di Gmail che i clienti Enterprise ed è relativo alle “email consegnate tra 2022-07-06 20:36 PDT – 2022-07-07 00:08 PDT”.

Il team di Google ci tiene a precisare che le nuove email consegnate dopo il tempo di impatto non saranno colpite dal bug e, pertanto, non mostreranno alcun avviso.

A questo punto, nel caso in cui doveste essere tra gli utenti colpiti da questo bug, potete stare tranquilli: terminate le email ricevute nel periodo di tempo segnalato da Google, infatti, tutto tornerà nella normalità.