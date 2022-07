Proseguono senza sosta i lavori di spegnimento della rete 3G di TIM e anche i vari altri operatori telefonici nazionali che si appoggiano a tale rete, come Tiscali e Fastweb, devono preoccuparsi di avvertire i rispettivi clienti di questa importante novità e delle conseguenze che porta con sé.

Ricordiamo che TIM ha dovuto rinviare l’inizio delle operazioni di switch off della sua rete 3G ma nelle scorse settimane ha finalmente potuto dare il via ai lavori, che si completeranno nel giro di alcuni mesi.

Fastweb e Tiscali semplificano le cose ai loro clienti

Per quanto riguarda Fastweb, la rete 3G verrà dismessa soltanto per i suoi clienti che si appoggiano alla rete di TIM mentre quelli che usano la rete di WINDTRE potranno ancora continuare a usufruire di tale tecnologia.

Nelle scorse settimane sia Fastweb che Tiscali hanno pubblicato per i rispettivi clienti dei documenti PDF con l’elenco di tutti i Comuni italiani e la data di spegnimento della rete 3G di TIM per ciascuno di essi, soluzione che richiedeva per gli utenti la necessità di scaricare il file e poi ricercare manualmente il Comune di interesse.

Ebbene, entrambi gli operatori hanno deciso di semplificare le cose ai propri clienti attraverso un comodo motore di ricerca.

E così Fastweb ha inserito nella pagina dedicata alle Comunicazioni alla clientela (la trovate seguendo questo link) un box per inserire il Comune e scoprire immediatamente quando è in programma lo switch off della rete 3G.

Stessa cosa è stata fatta da Tiscali, che ha aggiunto un apposito box per la ricerca nella sezione dedicata all’assistenza ai clienti (trovate la relativa pagina seguendo questo link).

Ricordiamo che, stando ai programmi di TIM, le operazioni di switch off della sua rete 3G si dovrebbero completare entro la data del 15 ottobre 2022.

