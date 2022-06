Se siete alla ricerca di uno smartphone di fascia alta a un buon prezzo questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi: OPPO Reno6 Pro 5G è infatti disponibile in super offerta direttamente sull’OPPO Store, ossia il negozio online ufficiale della casa cinese.

OPPO Reno6 Pro 5G in super offerta sull’OPPO Store

OPPO Reno6 Pro 5G è stato presentato e lanciato sul mercato europeo durante il mese di settembre 2021 insieme al “fratello” minore OPPO Reno6 5G. Mette a disposizione specifiche tecniche di fascia alta, tra le quali spiccano il display AMOLED 20:9 da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz e vetro Gorilla Glass 5, e il SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa core affiancato da 12 GB di RAM LPDDR4X e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

La casa cinese si è concentrata molto sul comparto fotografico: troviamo infatti una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (con OIS), ultra-grandangolare da 16 MP, teleobiettivo da 13 MP e macro da 2 MP, oltre a una fotocamera anteriore da 32 MP integrata attraverso un foro nello schermo. Completo a livello di connettività, con 5G, supporto alle eSIM, Wi-Fi 6, Blueooth 5.2, NFC e porta USB Type-C, offre una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65 W (cablata). È uscito con la ColorOS 11.3 basata su Android 11, ma può già contare sulla ColorOS 12 e su Android 12.

OPPO Reno6 Pro 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 799,99 euro, ma ora potete acquistarlo in offerta a una cifra decisamente più interessante: lo smartphone è disponibile sull’OPPO Store a 499,99 euro sia nella colorazione Lunar Grey sia in quella Arctic Blue. Il prezzo può scendere ulteriormente a 484,99 euro sfruttando il coupon proposto iscrivendosi alla newsletter (15 euro di sconto su acquisti da almeno 200 euro). Se lo desiderate, potete anche affidarvi al pagamento in 3 rate senza interessi proposto con Scalapay. Se siete indecisi potete affidarvi alla nostra recensione.

Acquista OPPO Reno6 Pro 5G Arctic Blue in offerta

Acquista OPPO Reno6 Pro 5G Lunar Grey in offerta

Leggi anche: Recensione OPPO Reno6 Pro 5G