Il team di YouTube ha annunciato che sta testando una funzionalità che rende più preciso lo scorrimento di un video quando si utilizza la barra di avanzamento.

Attualmente la barra sotto al video corrente mostra una miniatura quando l’utente la tocca e la trascina, mentre ora YouTube sta sperimentando una navigazione più precisa attivabile toccando il punto rosso e scorrendo verso l’alto.

In questo modo verranno visualizzare delle miniature più specifiche per quel momento del video e trascinando il punto rosso lo scorrimento diventerà più preciso, come se si stesse utilizzando una sorta di lente di ingrandimento.

YouTube sperimenta una barra di scorrimento dei video più precisa

Dopo aver trovato la parte specifica di un video che si desidera guardare basterà toccare il pulsante di riproduzione per continuare la visione dal punto preciso selezionato.

La miniatura per quel lasso di tempo specifico lampeggerà per notificare quale porzione del video l’utente ha scelto. Ecco un esempio della funzionalità in azione.

Come per quasi tutti gli esperimenti su YouTube, non è chiaro se questa modalità di scorrimento del video diventerà più ampiamente disponibile una volta terminato il periodo di test.

Gli utenti abbonati a YouTube Premium possono provare la funzionalità fino al 27 luglio, dopodiché potrebbe essere distribuita più ampiamente.

