Nuovi aggiornamenti sono in distribuzione per diversi modelli di smartphone Android, anche quest’oggi. In arrivo tante novità su sette dispositivi del robottino, alcuni dei quali stanno finalmente ricevendo Android 12 in versione stabile e altri accolgono semplicemente patch di sicurezza più recenti: il rollout riguarda Redmi Note 11, OPPO Reno 10x Zoom, OPPO Reno Ace, Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy M31s, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Andiamo insieme a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamento Redmi Note 11

Iniziamo con Redmi Note 11 che sta ricevendo insieme alla variante Redmi Note 11 NFC la MIUI 13.0.2.0 SGCMIXM, che porta con sé le patch di sicurezza di giugno 2022 e non solo: l’aggiornamento include finalmente Android 12 e di conseguenza tanti altri cambiamenti (tra i quali possiamo citare la Privacy Dashboard, gli indicatori durante l’uso di microfono e fotocamera e il rinnovamento generale di alcuni aspetti del sistema).

Vi ricordiamo che lo smartphone è stato lanciato a inizio anno già con la MIUI 13, ma quest’ultima risultava sorprendentemente basata sulla vecchia versione del robottino (Android 11).

Novità aggiornamenti OPPO Reno 10x Zoom e OPPO Reno Ace

Android 12 arriva in versione stabile con la ColorOS 12 su OPPO Reno 10x Zoom e OPPO Reno Ace dopo qualche settimana di fase beta (partita a maggio). Esattamente come promesso, il rollout è dunque partito entro la fine del mese di giugno 2022. La distribuzione inizia dall’India, ma raggiungerà gli altri mercati nel giro di qualche giorno. Lo stesso update arriva per le varie versioni speciali commercializzate, come la Barcelona Edition e la Gundam Edition.

Entrambi gli smartphone hanno fatto il loro debutto con la ColorOS 6 basata su Android 9 Pie e si tratta dunque del terzo major update: un supporto davvero niente male da parte del produttore cinese. Le novità sono ovviamente parecchie e comprendono il rinnovamento generale del sistema e delle app (preinstallate e non), passi avanti nelle possibilità di personalizzazione e miglioramenti a livello di privacy e sicurezza (con la Privacy Dashboard e gli indicatori con l’utilizzo di microfono e fotocamera).

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy M31s

Anche questa volta non mancano smartphone Samsung nella nostra “rassegna” di aggiornamenti software: stavolta la distribuzione riguarda Samsung Galaxy A33 5G e Galaxy M31s.

Il primo sta accogliendo le patch di sicurezza di giugno 2022 in Europa, a distanza di qualche giorno dall’avvio del rollout in Vietnam, con il firmware A336BXXU2AVF2. Il download richiesto è piuttosto consistente (poco più di 1 GB) dato che include anche miglioramenti generali alla stabilità del sistema e l’aggiornamento di diverse applicazioni del produttore (come ad esempio Galaxy Wearable, Samsung Internet, Samsung Health e così via).

Discorso simile per Galaxy M31s, che si aggiorna in Europa con il firmware M317FXXS3DVF3: quest’ultimo porta le patch di sicurezza di giugno 2022 (con la soluzione a più di 60 vulnerabilità), vari miglioramenti alla stabilità del sistema e qualche bugfix non specificato. Lo smartphone, uscito sul mercato a metà 2020 con Android 10 e One UI 2.5, ha già ricevuto un paio di mesi fa la One UI 4.1 basata su Android 12.

Novità aggiornamenti OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro

Chiudiamo gli aggiornamenti con OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, che stanno ricevendo in queste ore una nuova versione della OxygenOS. Si tratta precisamente della C.61, che include le patch di sicurezza di maggio 2022 (latitanti nell’update dello scorso mese) e non solo: tra le novità possiamo citare miglioramenti alla stabilità generale, ottimizzazioni alla fluidità del sistema, la soluzione ad alcuni problemi legati alla fotocamera, alle chiamate e all’instabilità della connessione dati in certi scenari.

La nuova build è in distribuzione in modo graduale, quindi potreste dover attendere qualche giorno prima di poterla vedere via OTA.

Come aggiornare Redmi Note 11, OPPO Reno 10x Zoom, Reno Ace, Samsung Galaxy A33 5G, Galaxy M31s, OnePlus 9 e 9 Pro

Gli aggiornamenti qui sopra potrebbero non aver ancora raggiunto gli smartphone italiani, ma potete comunque fare un tentativo passando dalle impostazioni di sistema. Potete aggiornare Redmi Note 11 passando da “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti”, OPPO Reno 10x e Reno Ace recandovi in “Impostazioni > Aggiornamenti software“, Samsung Galaxy A33 5G e Galaxy M31s andando in “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Infine, su OnePlus 9 e 9 Pro potete provare recandovi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Leggi anche: Recensione Oneplus 9