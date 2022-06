Amazon viene ancora una volta incontro a coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone Android lanciando due interessanti offerte su uno degli dispositivi POCO più apprezzati del periodo: stiamo parlando di POCO F4 GT, lanciato giusto due mesi fa sul mercato italiano.

50 euro di sconto immediato per POCO F4 GT su Amazon

POCO F4 GT è stato lanciato il 26 aprile e offre specifiche tecniche davvero niente male: si tratta di uno smartphone di fascia alta, che viene proposto a un prezzo più basso rispetto a quello che siamo abituati a vedere per prodotti con queste caratteristiche.

Mette a disposizione schermo AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, HDR10+ e vetro Gorilla Glass Victus, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730, 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, batteria da 4700 mAh con ricarica ultra rapida da 120 W. Bastano 17 minuti per tornare al 100%.

Lo smartphone non delude neanche per quanto riguarda la connettività, con 5G dual SIM, Wi-Fi 6E dual band, NFC, Bluetooth 5.2 e, naturalmente, USB Type-C. A livello software abbiamo già la MIUI 13 basata su Android 12, con funzionalità come GameTurbo 6.0 e lo sblocco col volto assistito dall’Intelligenza Artificiale.

POCO F4 GT è disponibile in Italia da un paio di mesi, ma ora è possibile acquistarlo a prezzi più interessanti rispetto a quelli di listino: grazie alle offerte di Amazon le cifra scendono di 50 euro sia per la versione 8-128 GB sia per quella 12-256 GB. Potete portarvelo a casa a rispettivamente 549,90 e 649,90 euro, con disponibilità immediata e consegna in un giorno per gli abbonati Prime. Se non siete convinti potete dare uno sguardo alla nostra recensione, disponibile anche in formato testuale.

Acquista POCO F4 GT 8-128 GB in offerta su Amazon

Acquista POCO F4 GT 12-256 GB in offerta su Amazon

