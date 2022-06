L’operatore virtuale Very Mobile ha annunciato oggi l’ampliamento della rete di partner Very Point presenti sul territorio nazionale.

Le SIM dell’operatore virtuale di WINDTRE sono ora disponibili anche in tutti i punti vendita nazionali della catena di videogiochi GameStop.

Very Mobile afferma che nei punti vendita GameStop viene proposta la stessa formula commerciale semplificata utilizzata per gli altri Very Point che prevede la possibilità di acquistare al prezzo di 5 euro la confezione che contiene la SIM Very Mobile e di pagarla anche in contanti.

Successivamente l’acquirente potrà attivare online l’offerta preferita in autonomia, pagando l’eventuale costo di attivazione e il primo mese anticipato relativi all’offerta scelta.

Il primo mese dell’offerta scelta tramite il canale Very Point verrà pagato tramite carta di credito o PayPal, oppure attraverso una ricarica in contati al termine del processo di attivazione, mentre i successivi rinnovi dell’offerta saranno addebitati sul credito residuo o prelevati tramite Ricarica Automatica.

La catena di negozi GameStop si aggiunge agli altri partner Very Point che includono anche supermercati di vari gruppi e negozi di elettronica e bricolage.

