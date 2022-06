Sembra che Google abbia lanciato per errore un aggiornamento che non è affatto destinato al pubblico. Secondo quanto riportato alcuni utenti hanno ricevuto una versione apparentemente stabile di Android 13 sul loro smartphone Google Pixel 4.

Google invia Android 13 “stabile” ad alcuni Google Pixel 4

Secondo quanto riportato su Twitter da Mishaal Rahman, alcuni utenti Pixel 4 hanno ricevuto un aggiornamento OTA ad Android 13 con numero della versione TP1A.220603.002.A1. La versione Beta 3.2 è TPB3.220610.004, quindi sembra proprio che si tratti di un rilascio accidentale.

Al momento Android 13 è ancora nella fase di beta test. La Beta 3.2 è ora ufficialmente disponibile e secondo il programma di Google almeno un’ultima beta dovrebbe arrivare il prossimo luglio, pertanto questa versione che è stata distribuita non può essere destinata al pubblico.

Il proprietario di Google Pixel 4 che ha ricevuto l’aggiornamento riferisce problematiche come la mancanza dell’approvazione SafetyNet e alcuni servizi Google che non funzionano più.

A questo punto gli utenti che hanno ricevuto questo aggiornamento possono solo sperare che Google noti l’errore e invii al più presto un update per risolvere i problemi, poiché ricorrere al modding per tornare a una versione precedente è una pratica che non è alla portata dell’utente medio.

Leggi anche: Migliori smartphone Google, ecco quali Pixel comprare