Il Google Pixel Launcher è molto apprezzato per cura, stile e pulizia, ma è un’esclusiva degli smartphone Made by Google ed è qui che entra in gioco il magico mondo del modding: Pixel Launcher M è una nuova app che punta a rendere quei tratti peculiari disponibili per tutti, più o meno.

Insomma, dopo avervi parlato di qualcosa di simile già nei mesi addietro, torniamo sull’argomento: se l’esperienza d’uso vista all’opera su Google Pixel 6 (ecco la nostra recensione) e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione) vi ha ammaliati e il modding non vi spaventa, questo è un progetto che potrebbe fare proprio al caso vostro.

Pixel Launcher M di #TeamFiles viene presentato come il successore di Pixel Launcher MOD e descritto come un launcher per dispositivi Android basato su Google Pixel Launcher e altri progetti Launcher3. Il progetto è stato presentato su Reddit e, ovviamente su GitHub.

Lo sviluppatore parla apertamente di un launcher pensato per rimpiazzare quello di sistema del dispositivo e per offrire agli utenti tutte le funzioni del launcher ufficiale di Google, aggiungendone altre in corso d’opera. I lavori attualmente in corso, per la verità, sono improntati soprattutto alla stabilità dell’app e alla risoluzione dei problemi di gioventù della stessa. Infatti, parliamo di un progetto nato da poco: Pixel Launcher M è appena arrivato alla versione 1.1.0. Il changelog dell’ultima build segnala dei fix riguardanti il colore della barra di ricerca nell’app drawer, cambiamenti alla griglia delle app, il cambio dell’icona ufficiale e un tentativo di fix dell’installazione su dispositivi con Android 13. Ecco tutti i dettagli:

Changelog v1.1.0

Fixes related to the app drawer search bar coloring. Again.

Some changes to additional grid options. Still needs more work.

Stopped using superrepack for the time being, until I can make it safer to use for everyone.

Changed the icon again. Hopefully people like this one.