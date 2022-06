Google lavora sempre assiduamente per migliorare le proprie applicazioni e Google Messaggi non fa certo eccezione, l’applicazione di messaggistica ha ricevuto molte attenzioni negli ultimi tempi (potete dare un’occhiata alle ultime in ordine di tempo qui, qui e qui). Ora grazie all’analisi dell’APK da parte dei colleghi di 9to5Google, possiamo intravedere le future funzionalità di personalizzazione dell’app.

Messaggi permetterà di scegliere cosa accade quando si scorre una conversazione verso destra o verso sinistra

Attualmente lo swipe verso destra o sinistra di una conversazione in Messaggi può avere esiti differenti, questi vengono influenzati da diversi fattori come per esempio quanto tempo abbiamo tenuto premuto prima di scorrere, e il punto da cui abbiamo iniziato l’operazione di scorrimento: il risultato può essere l’archiviazione della chat o la gesture “Indietro” di Android tanto per fare un esempio.

Big G ha intenzione di aiutare gli utenti di Messaggi a semplificare questa procedura, permettendo di personalizzare l’applicazione decidendo quale azione compiere in seguito allo swipe; verrà introdotta una nuova schermata nelle impostazioni dell’app denominata “Swipe Actions”.

Previous Next Fullscreen

Sarà possibile scegliere se eliminare o archiviare una conversazione in seguito allo scorrimento, ma sarà anche possibile disabilitare del tutto la gesture in questione in ogni direzione, evitando eventuali incomprensioni del sistema con la classica back gesture. Non è chiaro quando il nuovo menù delle impostazioni verrà introdotto su larga scala in Google Messaggi, considerando però che nei test le personalizzazioni selezionate non sembrano avere effetto, potrebbero volerci settimane o mesi prima di vederlo implementato per tutti.

Potrebbe anche interessarti: Google Messaggi ha un fastidioso bug che scarica la batteria ma c’è una soluzione