Nei mesi scorsi il team di Google ha annunciato alcune interessanti nuove funzionalità per arricchire l’esperienza offerta dall’app Google Messaggi per Android, la maggior parte delle quali è stata effettivamente implementata nelle settimane successive.

Pare, tuttavia, che ci sia ancora un consistente quantitativo di utenti che non ha ancora a propria disposizione il caricamento di video di Google Foto, una funzionalità studiata per consentire di inviare SMS con dei link per la condivisione dei filmati invece dei classici MMS con il video in questione (solitamente di qualità piuttosto bassa).

Il team di Google Messaggi è in ritardo

Questa funzionalità è stata molto apprezzata da chi l’ha già ricevuta, in quanto è capace di garantire un risultato che ricorda l’esperienza di visione offerta da YouTube, ossia un notevole miglioramento rispetto ai classici MMS.

Google Messaggi informa gli utenti quanto sono grandi i video prima di procedere con il caricamento e consente di scegliere attraverso le impostazioni se si desidera sfruttare questa nuova funzionalità o inviare il filmato con un tradizionale MMS.

Stando a quanto si apprende, a distanza di tre mesi dal lancio di questa nuova funzione sarebbero ancora numerosi gli utenti a non poterla sfruttare e ciò indipendentemente dalla versione di Google Messaggi usata (ciò riguarda anche il canale beta).

Lo staff di 9to5Google ha chiesto delucidazioni al team del colosso di Mountain View, a dire del quale il caricamento di video di Google Foto in Google Messaggi è ancora in fase di lancio e gli sviluppatori stanno lavorando per rendere l’integrazione “disponibile per tutti gli utenti il ​​prima possibile”.

Non è chiaro quale sia il motivo per il quale questa funzionalità sta richiedendo così tanto tempo per la sua implementazione, soprattutto se si considera che le altre novità annunciate dal team di Google Messaggi sono già statae messe a disposizione di tutti gli utenti.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google Messaggi per Android dal Play Store attraverso il seguente badge: