Di tanto in tanto anche le applicazioni di Google presentano dei bug fastidiosi e un esempio è rappresentato da quello riscontrato da numerosi utenti in Google Messaggi.

All’interno di questa applicazione c’è un modo semplice per scattare rapidamente una foto e allegarla a un messaggio da inviare a un proprio contatto e nell’interfaccia per allegare immagini dalla galleria c’è anche un feed live dalla fotocamera per catturare subito una foto. Ebbene, pare che proprio tale funzionalità sia affetta da un nuovo bug.

Un fastidioso bug per l’app Google Messaggi

In alcuni casi, infatti, questo feed della fotocamera rimane attivo anche se non è visualizzato sullo schermo e ciò anche se l’app Google Messaggi è in background, causando il surriscaldamento del device e un notevole consumo di energia.

Sfruttando gli indicatori della privacy di Android 12 è possibile accorgersi del momento in cui il problema si verifica (in alto si visualizzano le icone di fotocamera e microfono) e il modo più immediato per eliminare il bug è quello di chiudere l’applicazione dalla visualizzazione delle app Recenti.

C’è anche un rimedio un po’ più “definitivo” per risolvere il problema, sebbene sia valido solo per gli utenti che non desiderano sfruttare mai la funzionalità della fotocamera di Google Messaggi: in tal caso, infatti, è possibile negare all’applicazione l’autorizzazione a utilizzare la fotocamera del telefono.

Per farlo è sufficiante andare nel menu delle Impostazioni, accedere alla sezione dedicata alla Privacy e quindi gestire le autorizzazioni concesse all’applicazione. Oppure è possibile tenere premuta l’icona dell’app Messaggi nella homescreen e toccare l’icona delle informazioni, accedendo così alla pagina delle Impostazioni dell’app, ove si trova la scheda dedicata alle “Autorizzazioni”.

La speranza è che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View trovi in tempi rapidi una soluzione a tale bug e la implementi attraverso un futuro aggiornamento della versione stabile dell’app.

