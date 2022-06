Su Amazon, le offerte non mancano mai e questo vale anche e soprattutto per gli smartphone Android: quelli di cui parliamo oggi fanno tutti capo ad un unico brand, Realme, e sono tutti compresi sotto la soglia dei 250 euro. Insomma, sono delle occasioni interessanti per gli utenti meno esigenti alla ricerca di un nuovo smartphone economico.

Dunque, dopo che nelle scorse ore vi avevamo parlato di Amazon per raccontarvi tutti i dettagli del Prime Day 2022 e di Realme per segnalarvi le ultime indiscrezioni sul conto di Realme GT 2 Master Explorer Edition, adesso uniamo i due discorsi con questo tris di offerte.

Offerte smartphone Realme su Amazon

Come avete letto nel titolo, gli smartphone Realme protagonisti di queste offerte su Amazon sono tre e più precisamente si tratta di: Realme Narzo 50A Prime, Realme 8i e Realme 8 (da non confondere con Realme 8 5G, di cui vi avevamo proposto a tempo debito un confronto con Redmi Note 10 5G). Premesso che tutti gli smartphone di seguito menzionati sono venduti e spediti da Amazon con tanto di spedizione Prime (dunque con spedizione veloce e la solita, ottima garanzia), passiamo alle offerte.

La soluzione più economica è rappresentata da Realme Narzo 50A Prime, che viene proposto a 149,99 euro, con uno sconto dell’11% rispetto al prezzo precedente di 169,99 euro. Si tratta del modello con 4 GB + 64 GB in colorazione Flash Blu. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Realme Narzo 50A Prime-4+64GB Flash blu a 149,99 euro

Salendo leggermente di prezzo, è possibile trovare Realme 8i in versione 4 GB + 128 GB e colorazione Nero spaziale al prezzo di 179,99 euro, scontato del 18% rispetto al prezzo precedente di 219 euro. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Realme 8i 4 GB + 128 GB Nero spaziale a 179,99 euro

Infine, Realme 8 viene venduto nel taglio 8 GB + 128 GB e nella colorazione Cyber Silver a 219,99 euro, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo precedente di 259 euro. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Realme 8 8 GB + 128 GB Cyber Silver a 219,99 euro

