Nuove conferme sulle specifiche tecniche di Realme GT 2 Master Explorer Edition

Di Realme GT 2 Master Explorer Edition sappiamo già per certo — è stato il produttore stesso a confermarlo — che sarà il primo smartphone a marchio Realme ad essere dotato della nuova Mobile Platform Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, ma nelle scorse ore sono emerse ulteriori conferme in merito alla scheda tecnica completa di questo smartphone inedito.

Già pochi giorni fa, grazie soprattutto alla certificazione del TENAA, l’ente cinese competente, avevamo avuto modo di mostrarvi le prime immagini e di stilare una lista delle probabili specifiche tecniche di Realme GT 2 Master Explorer Edition, ma adesso apprendiamo qualche altro dettaglio.

Realme GT 2 Master Explorer Edition: nuovi dettagli sulla scheda tecnica

A riportare queste nuove informazioni è stato il solito leaker Yogesh Brar (@heyitsyogesh) su Twitter. Molte, a dire il vero, corrispondono perfettamente a quanto vi avevamo già segnalato, altre invece sono nuove.

A suo dire, Realme GT 2 Master Explorer Edition potrà contare su: un display da 6,7 pollici di tipo AMOLED, con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120 Hz; sul SoC Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 8 o 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e da 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS3.1. Il sistema operativo a bordo sarà Android 12 con interfaccia proprietaria realme UI 3.0 e la batteria da 5.000 mAh sarà assistita da una ricarica rapida fino a 100 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il leaker attribuisce al dispositivo una singola fotocamera anteriore da 16MP con sensore S5K3P9 e un tripla fotocamera posteriore così configurata: principale da 50 MP con OIS e sensore IMX766, 50MP ultra-grandangolare e 2 MP macro.

Alla luce di quanto detto, ecco la probabile scheda tecnica completa di Realme GT 2 Master Explorer Edition:

display AMOLED a 10-bit da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e 100% DCI P3 colour gamut

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm con GPU Adreno di nuova generazione

8 GB di RAM LPDDR5 con 128 GB di memoria interna UFS 3.1 oppure 12 GB di RAM LPDDR5 con 256 GB di memoria interna UFS 3.1

Android 12 con realme UI 3.0

Dual SIM (nano + nano)

fotocamera posteriore tripla con: principale da 50 megapixel Sony IMX766 con OIS ultra-grandangolare da 50 megapixel 2 megapixel

fotocamera anteriore da 16 megapixel (S5K3P9)

sensore di impronte digitali sotto al display

connettività 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5)/ GLONASS / Navic/ QZSS/ Galileo, NFC, USB Type-C

speaker stereo, USB Type-C audio, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

dimensioni di 161,3 x 74,3 x 8,2 mm e peso di 199 g

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 100 W.

Realme GT 2 Master Explorer Edition dovrebbe essere presentato ufficialmente nel mese di luglio 2022 ed essere proposto nelle colorazioni Green, White e Brown. Non ci resta che attendere per scoprire i dettagli ancora mancanti all’appello, come quelli riguardanti il prezzo di listino e i mercati su cui verrà commercializzato.