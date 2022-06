Secondo recenti indiscrezioni il display di Google Pixel 7 sarà sostanzialmente lo stesso di Google Pixel 6 seppur con qualche ottimizzazione.

Ora uno sviluppatore è riuscito a utilizzare il driver del display di Google Pixel 7 Pro su Pixel 6 Pro scoprendo la possibilità di modificare la risoluzione dello schermo.

Google Pixel 7 Pro avrebbe una display 1440p modificabile a 1080p

Questa scoperta suggerisce che il display di Google Pixel 7 potrebbe essere effettivamente lo stesso di Google Pixel 6, dato che il driver funziona su entrambi gli smartphone, inoltre rivela che Pixel 7 Pro ha un display con risoluzione 1440p che è possibile modificare a 1080p.

Dato che questa opzione funziona anche su Pixel 6, è possibile che possa essere trasferita su Google Pixel 6 Pro con l’ aggiornamento di Android 13.

L’autore del video ha anche affermato che si tratta di un effettivo cambiamento di risoluzione e non solo di un cambio di scala impostato tramite adb o altri mezzi.

Abbassare la risoluzione del display da 1440p a 1080p dovrebbe migliorare le prestazioni di app particolarmente impegnative come alcuni giochi di ultima generazione, ma al momento non è chiaro in quali contesti potrebbe tornare utile un’opzione del genere.

