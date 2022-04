Google Pixel Watch, il primo attesissimo smartwatch del colosso di Mountain View, continua ad essere al centro di un flusso di indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

E così nelle scorse ore, in attesa di scoprire se davvero l’orologio sarà annunciato il prossimo mese in occasione di Google I/O 2022, in Rete sono emersi nuovi dettagli su quelli che dovrebbero essere due dei suoi punti di forza: ci riferiamo in particolare all’autonomia e al supporto alla connettività cellulare.

Le ultime novità sulle caratteristiche di Google Pixel Watch

Stando alle ultime indiscrezioni, Google Pixel Watch dovrebbe poter contare su una batteria integrata di 300 mAh, ossia una capacità che dovrebbe garantire agli utenti un’autonomia più che discreta.

Tanto per fare un paragone, il modello da 40 mm di Samsung Galaxy Watch4 vanta una batteria da 247 mAh e con Wear OS 3 sulla carta ha un’autonomia di 40 ore anche se, usandolo intensamente, il tempo effettivo probabilmente si riduce. Ad ogni modo, lo smartwatch di Google dovrebbe riuscire a fare meglio.

C’è anche da tenere conto della possibilità che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View riesca a implementare delle apposite ottimizzazioni che siano in grado di garantire un’esperienza di utilizzo molto piacevole e, allo stesso tempo, una migliore gestione delle risorse, con un aumento dell’autonomia.

Pare che Google abbia in programma di lanciare tre versioni dello smartwatch e almeno una di esse potrà contare sul supporto alla connettività cellulare. Resta da capire sotto quali aspetti questi tre modelli si differenzieranno.

Ricordiamo che nei giorni scorsi è emerso anche il possibile prezzo di Google Pixel Watch, che potrebbe arrivare sul mercato in una fascia compresa tra i 300 e i 400 dollari.

In attesa della sua presentazione ufficiale, la sfida ad Apple Watch serie 7 e a Samsung Galaxy Watch4 Classic è già stata lanciata.

