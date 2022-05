Il team di Google ha aperto appositi programmi beta sul Google Play Store dedicati a diverse delle applicazioni più importanti del colosso di Mountain View, dedicati agli utenti Android desiderosi di scoprire in anteprima le nuove funzionalità in arrivo in cambio della disponibilità a provare release non ancora definitive e, pertanto, soggette ad eventuali bug anche gravi.

L’obiettivo di questi programmi beta è quello di individuare proprio i bug e di testare delle funzionalità innovative per valutare l’accoglienza che ricevono prima di implementare le novità nelle versioni stabili delle applicazioni.

Sul Google Play Store chiusi 5 programmi beta

Tra le app per i quali nei mesi scorsi sono stati aperti appositi programmi beta sul Google Play Store vi sono anche YouTube Music, YouTube TV, Google News, Google Orologio e Google Play Libri.

Ebbene, pare che per queste cinque applicazioni il colosso di Mountain View abbia deciso di chiudere i relativi programmi beta e le segnalazioni degli utenti in tal senso si stanno moltiplicando.

In particolare, sebbene sulle relative pagine sul Google Play Store sia ancora presente il tasto per entrare nei programmi beta di YouTube Music, YouTube TV, Google News, Google Orologio e Google Play Libri, gli utenti che hanno già aderito e che decidono di abbandonare il canale beta non riescono più a rientrarvi (il sistema li avvisa che il programma beta è terminato).

Considerando che Google non ha mai rilasciato versioni beta di queste cinque app, tali programmi di test potrebbero essere stati resi pubblici per errore, essendo invece destinati esclusivamente ai dipendenti del colosso di Mountain View. Anche se fosse così, tuttavia, è strano che il processo di registrazione sia rimasto disponibile per un periodo così lungo.

Magari nel corso delle prossime settimane il team di Google fornirà dei dettagli al riguardo. Staremo a vedere.

